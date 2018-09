Cykel-chok fanget på video: Lastbil centimeter fra katastrofen

En nærdødsoplevelse for en række cyklister blev mandag fanget på kamera i London. Du kan se hele episoden i videoen under

Englands hovedstad London er ikke kendt for at være Europas mest cykelvenlige by,

I sidste uge var den totale katastrofe da også ved at indtræffe, da adskillige cyklister skulle passere en cyklist- og fodgængerovergang på the Strand i storbyen.

- Det her kryds er på min faste cykelrute til og fra arbejde, og der er altid rigtig mange cyklister, siger manden, der fangede det chokerende øjeblik med et fastspændt kamera i sin cykelhjelm, til Newsflare.

I videoen er det ikke entydigt, om det er cyklisterne, der kører for tidligt, eller om det er lastbilchaufføren, der forsøger at snige sig over for taxa-gult.

Lykkeligvis kom ingen til skade.

Du kan se hele det chokerende øjeblik i videoen øverst i artiklen.

