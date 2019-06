Eksklusiv guide: Sådan får du den perfekte numse

Sommeren er over os, og onsdag ramte vi årets højeste temperatur, da der blev målt hele 31,1 grader i København.

Hvis du er en af dem, ligesom undertegnede, der ikke er blevet helt klar til strandsæsonen, så kan du måske få glæde af Gustav Salinas guide til en sund krop og en stram røv.

Ekstra Bladets udsendte blev sat på arbejde af realitystjernen, der i dag har sit eget fitness-firma. Efter en gang sund mad i køkkenet, gik turen ud i haven, hvor Gustav viste, hvordan man får baller af stål.

Du kan se guiden til den perfekte numse i videofeltet over artilken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Når du har fået skaffet dig en knivskarp bagdel, nytter det jo ikke noget, at den bliver skoldet, når du skal ud og vise den frem i sommersolen.

Derfor tog vi en tur ud til Nordhavn for at mødes med Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse. Her fik vores udsendte reporter og de badeglade nordhavnere en grundig lektion i, hvor meget solcreme det kræver, før man er ordentligt beskyttet fra solens farlige stråler.

Du kan se solcremes-guiden her:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Når du har fået den rette mængde solcreme på, er du klar til at hoppe i vandet og nyde en dukkert i varmen. Men hvad gør man, hvis uheldet sker, og du kan se en, der er ved at drukne.

Vi tog et smut forbi Amager Strandpark og besøgte tre de modige livreddere Rikke, Emily og Karoline. De kastede sig ud i en storslået redningsaktion, for at få vores reporter i land, da hun var kommet på dybt vand (bogstaveligt talt).

Se de seje livreddere i aktion her:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag var som bekendt den dag, hvor vi nåede den hidtil højeste temperatur i år. Ekstra Bladets varmeturné sluttede hos dem, der har bedst styr på været i hele kongeriget nemlig Danmarks Metrologiske Institut (DMI). Claus Jessen leverede en opdatering på varmerekorden, og kunne blandt andet løfte sløret for hvad vejret byder på i den kommende weekend.

Du kan se interviewet fra besøget hos DMI her:

Koger du også? Det har du ret til i varmen