Hjernerystelser og brækkede lemmer: Så vanvittige er danskernes druk-historier

Du vågner op, og din krop er ikke på toppen. Du kan umiddelbart ikke huske, hvad der skete i går, men af en eller anden grund har du blå mærker rundt omkring på kroppen og små skrammer.

Det er ikke en usædvanlig scene for flere danskere. Og det er ikke kun de unge, der kan nikke genkendende til, at man ikke altid kan holde balancen, når man har fået noget indenbords. Hver fjerde dansker har nemlig oplevet, at det ikke altid er så nemt at passe på sig selv, når promillen stiger.

En undersøgelse foretaget af Gjensidige Forsikring viser, at den lidt ældre aldersgruppe på 30-39 år ligger på 11 procent, der oplever ulykker efter indtagelse af alkohol. Mens andelen af de 18-29 årige ligger på 9 procent.

- Der er et gammelt ordsprog, der lyder: Når alkoholen går ind, går fornuften ud. Det stemmer meget godt overens med den tendens, vi ser hos Gjensidige Forsikring. Hvert år ser vi nemlig rigtig mange danskere, der kommer til skade, simpelthen fordi de har drukket for meget alkohol,' siger Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige Forsikring.

- Det er i høj grad de unge, der eksperimenterer med alkoholen, derfor er det også oftest også dem, der ender med en sjov eller mindre sjov historie efter en bytur, siger han.

Ekstra Bladet tog ud og fik fat i nogle unge mennesker, der har spændende historier at fortælle. Hør dem i klippet over artiklen.