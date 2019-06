Hvad er det? Bizar abe-fugl vælter internettet

'Er det en abe?'

Når man ser 'Gorilla Crow' giver det anledning til at citere Line Baun Danielsens kontroversielle ytring fra 'Godmorgen Danmark' i 2007. Ligesom dengang er svaret også 'nej', men den mærkværdige krage har i den grad fascineret brugere på sociale medier de seneste dage.

Forklaringen på, hvorfor kragen fører tankerne hen på en gorilla, kan ifølge en fugleekspert skyldes, at kragen i situationen bevæger sine fjer for at pleje dem.

- Det, den rent faktisk gør, er, at sole sig. Når fugle soler sig, sænker de vingerne og bevæger halen.

- Fra den rette vinkel kan det skjule benene og halen, så det ligner at de mangler, siger krage-ekspert Kaeli Swift ifølge Daily Mail.

Du kan se den virale video af 'Gorilla Crow' i videoplayeren over artiklen.

