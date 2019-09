Vild video: Panter løs i fransk by

Der er ikke noget at sige til, hvis beboere i den nordfranske by Armentiéres måtte gnide sig lidt i øjnene, da de i onsdags kunne observere et stort, sort kattedyr kravle rundt på byens tage.

Men det var ingen kat. Det var en panter på størrelse med en labrador.

Panteren, der er en hun, skulle ifølge den regionale avis La Voix du Nord være undsluppet en lejlighed, hvor den var i illegalt privateje.

Den tog sig herefter en spadsertur rundt på byens tage, inden den kravlede ind i en anden lejlighed, hvor 15-årige Wendy fik sig en forskrækkelse, hun nok sjældent glemmer.

- Min datter har aldrig været så bange, lød det ifølge den franske avis fra pigens mor, Sylvia.

Wendy troede i første omgang, at hun hallucinerede, idet hun var på smertestillende medicin efter at have fået fjernet sine visdomstænder.

Det gjorde hun dog ikke, og kort efter kunne mor og datter se panteren stille og roligt liste ud på gesimsen igen.

Her lykkedes det brand- og politifolk at indfange panteren ved hjælp af en bedøvende pil.

En politikilde fortalte det franske medie, at kun en zoologisk have kunne få tilladelse til at holde et sådant dyr. Officerer havde stået klar til at skyde panteren, hvis den var blevet aggressiv, da de fangede den, uddybede han.

Kattedyret estimeres at være i omegnen af fem til seks måneder gammel. Den har det godt, og har de seneste dage befundet sig i Maubeuge Zoo. Nu er den blevet flyttet til et ukendt sted, forlyder det fra La Voix du Nord.

