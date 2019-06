Voldsom ulykke: Kvinde kørt ihjel af politi

To politi-køretøjer var årsag til et biluheld, hvor en 84-årig kvinde på tragisk vis afgik ved døden

Når politiet rykker ud for at komme befolkningen til undsætning, bliver de gængse færdselsregler ofte tilsidesat for at nå hurtigt frem til destinationen.

I Chicago gik det desværre lidt for hurtigt for det lokale politi, da de to politibiler smadrede ind i hinanden og en civil personbil.

Det viser flere videoer, der for nyligt er offentliggjort.

Ulykken, der skete mandag, kostede en 84-årig kvinde livet, og kvæstede yderligere tre personer. Derudover kom ti politibetjente til skade i ulykken.

Det er endnu ikke afklaret, hvem der var skyld ulykken, men ifølge advokaten til familien i personbilen, overskred politibilerne blandt andet reglerne for udrykningskørsel i kryds. Familien har nu lagt sag an.

Du kan se det voldsomme sammenstød i videofeltet over artiklen.

