'Bendtner & Philine': Fuldstændig tomhjernede

Bryder sammen: Bendtner var utro med 20-årig

Efter karrieren som fodboldspiller på topplan er smidt over bord, har Nicklas Bendnter tilsyneladende måttet erkende, at det eneste, han nu duer til, er at være kendt. Så han har - sikkert mod en betragtelig gage - sagt ja til at være med i en reality-serie på streamingtjenesten Dplay sammen med kæresten Philine Roepstorff.

Den lanceres som værende 'hudløst ærlig' og 'helt uden filter'. Det må man da ikke håbe for dem. For de fremstår fuldstændig tomhjernede, ureflekterede, dybt selvoptagede og ikke mindst fuldstændig uinteressante.

Hvis man nu lever en tilværelse, hvor 'det værste jeg har budt mig selv' - citat: Philine - er at skulle skrælle nogle kartofler til julemiddagen, så er der måske ikke så meget at skabe en fortælling på.

Se også: Bendtner overvejer fremtid som manager eller agent

Serien er bygget op omkring en stribe interviews med de to navlepillere, garneret med lækre feriebilleder og situationer fra deres luksuriøse hverdagsliv, og der er ikke skyggen af ambitioner om andet end at tilfredsstille seernes eventuelle nyfigenhed og booste de to hovedpersoners i forvejen ret forvoksede egoer.

Ikke engang Bendtners utroskab og Philines fotogene tårer formår man at gøre blot det mindste vedkommende. Man sidder næsten med fornemmelsen af, at det er noget, de har fundet på, for at der i det mindste skal ske et eller andet i deres liv.

At Bendtner under optagelserne bliver smidt ud af FCK, evner man heller ikke at få den mindste dramatiske effekt ud af.

Se også: Bendtner afslører: Havde ny klub klar

Så det er nok ikke bare Bendtner og Philine, vi skal klandre for, at 'Bentner & Philine' er blevet til så kedsommeligt tv, som det vitterlig er, men også tilrettelæggerne bag, der tilsyneladende er så benovede over, at de to kendisser stiller op, at de ikke formår at skille det uvæsentlige fra det væsentlige. Måske fordi der ikke er så meget af sidstnævnte.

Bendtner kæmper med at sælge to luksusboliger

Der er dog et par ufrivilligt komiske citater undervejs, som når Philine udtaler, at 'mit hjerte er i penge' eller når Bendtner fortæller om sin selvbiografi: 'Den første bog, jeg har læst, er min egen. Jeg blev ret grebet'. Det siger vist alt om selvforståelsen. Hvordan i alverden nogen har forestillet sig, at man skulle tilbringe hele 40 afsnit i deres patetiske selskab, er mig en gåde. Det er både, hvad form og indhold angår, noget af det mest pinagtigt ringe tv, jeg kan mindes at have set.

Ingen corona-karantæne er lang nok til, at det her er værd at spilde så meget som et sekund på. En serie 4-kamp i slowmotion og slagregn er med garanti langt mere underholdende at overvære.