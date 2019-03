Vilde geder overrumpler familie

Det er nogle meget nysgerrige og en smule aggressive geder, som den canadiske familie er vidne til.

Det er en lille bjerggedefamilie, også kaldet alpestenbukke, med lange horn, som John Farley og hans familie møder, da de kører igennem Park Omega i Quebec i Canada.

- Det tog et par minutter, før vi fik denne her han-ged af bilen. Han blev ved med at stikke sit hoved eller fod gennem vinduet, så jeg ikke kunne rulle bilruden op, fortæller John Farley.

Det var i søgen efter mad, at de mange bjerggeder så sit snit til at invadere den passerende bil.

- Min datter Madison skreg på bagsædet, imens min kone Karen filmede.

Se hele episoden på vindueklippet ovenover.

