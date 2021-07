21-årige Sandra fra Svendborg jagter drømmen i Cannes

Selv om hun ikke er mere end lige fyldt 21 år, kan den danske skuespillerinde Sandra Guldberg Kampp opleves i to kortfilm på den prestigefyldte filmfestival i det sydfranske, hvor superstjerner og magtfulde filmfolk lige nu er samlet.

Hun er selv til stede i Cannes, hvor 'Det er i jorden' og 'Inherent' får deres premiere i henholdsvis kortfilmskonkurrencen og sideprogrammet Semaine de la Critique. Og det er altså noget af en oplevelse for Sandra Guldberg Kampp.

- Det er virkelig, virkelig skørt. Jeg kan ikke rigtig formulere det anderledes. Det er skønt at være i Cannes, men også virkelig surrealistisk, siger hun og smiler.

- De her film er jo nogle, jeg har lavet med mine venner og haft det sjovt med, og jeg har ingen forventninger haft, men nu er to af dem nået her til Cannes, fortæller den 21-årige skuespillerinde.

Hun er oprindeligt fra Svendborg, og opvæksten på landet har givet hende noget dyrebart med i bagagen.

- Jeg har vitterlig boet nede i en mark og været et lille vildt barn, der har klatret i træer og leget med det, jeg kunne finde i haven. Det tror jeg, har givet noget til min fantasi og en interesse for skuespillet, fortæller Sandra Guldberg Kampp.

Hun er glad for sin baggrund, som hun mener både har gjort hende jordbunden og svær at imponere. Det er en fordel, når man pludselig er omgivet af sine idoler og store stjerner i Cannes.

- Måske har det også givet mig noget kampgejst. Det er lidt sværere at komme ind i filmbranchen, hvis man ikke bor i København fra starten af, og der er også noget økonomisk i at skulle pendle frem og tilbage over broen, siger skuespillerinden, der nu er flyttet til Hovedstaden.

Drømmen om at spille skuespil manifesterede sig, da hun som 11-årig spillede med i Klods-Hans i en skolekomedie. Kort efter var der i Svendborg en casting til en Far til fire-film, og her landede hun en mindre rolle.

- Jeg syntes, det var så fedt på settet med alle de mennesker og udstyr. Det var en helt anden verden. Så et par år efter gik jeg målrettet efter skuespillet og gik til en masse castings og lavede forskellige amatørprojekter, forklarer Sandra Guldberg Kampp.

- Jeg blev ved at få større og større roller, og så landede jeg til sidst hovedrollen i 'Kød og blod', forklarer hun.

Den rolle, hvor hun blandt andet spiller overfor Sidse Babett Knudsen, har været med til at bane vejen for, at hun nu sidder i Cannes og kan være med til at vinde Guldpalmen for en kortfilm.

Men der er andet end en pris, hun håber at få ud af turen til Sydfrankrig.

- Mens jeg er hernede, skal jeg til en masse møder, frokoster og fester. Og så laver jeg interviews med både dansk og international presse.

- Man kan håbe, det kan føre til noget opmærksomhed og lidt fokus på ens profil som skuespiller og måske til noget internationalt arbejde. Men det er jo ikke garanteret, så først og fremmest handler det om at være stolt og nyde, at man er nået hertil, siger hun.