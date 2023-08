Åbner sig om svær barndom: 'Hjælp mig med at dø'

Det handler om stoffer. Om flugt fra virkeligheden. Om fest og farver. Og om en mand, der elskede at danse i et bur på en natklub.

En dag i midten af 90'erne prøvede han at sluge en lille pille - og fik aldrig det samme liv igen.

Umiddelbart er han altid i hopla og godt humør, den gode Jean von Baden - vært på Ekstra Bladets podcastserie 'Vi ejer natten'.

Men bag Jean von Badens maske af store smil og festlige attitude gemte sig en knægt og senere en ung mand, der flygtede fra virkelighedens traumer i stedet for at bearbejde dem.

I de fire nye afsnit af 'Vi ejer natten', der tirsdag udkommer som en miniserie på én gang, går vi tæt på festmekkaet Boltens Gård i København, hvor de famøse natklubber Nasa og X-ray engang havde til huse.

Men lytterne kommer også tættere på, hvem det tidligere partymonster Jean von Baden er, og hvordan hans 'festkarakter' blev skabt baseret på flugt fra en virkelighed, der var svær.

Han søgte simpelthen festen nærmest hver dag - og fik den. Når han tog stoffer og dansede som gogodanser i et lille bur på X-ray, så levede han. Glemte hverdagen. Problemerne forsvandt for en stund som dug for solen.

Men nedturen ramte hver gang med et brag, og derfor søgte han atter suset og virkelighedsflugten på ny.

Om og om igen.

Jean van Baden har haft et turbulent liv. Foto: Linda Johansen

Hård start på livet

Allerede tidligt i livet så Jean von Baden noget, som ingen børn bør se - i to omgange, endda. Noget, som påvirkede og påvirker ham den dag i dag, men som også var med til at gøre ham til den, han er.

- Da jeg er omkring halvandet år gammel, hører jeg noget larm. Jeg går ud i køkkenet i den lille lejlighed for at se, hvad der sker. Jeg kan stadig huske gåturen derud. Jeg kan huske, at jeg kigger ud på det røde toilet og på nogle ægte tæpper på gulvet, og det her ret store køkken, hvor jeg så ser min fars ben spjætte, fortæller han i 'Vi ejer natten'.

Von Badens far har fået et epileptisk anfald og er kollapset hen over en vaskemaskine. Det viser sig at være et resultat af en hjerneblødning. Herfra kan Jean von Baden ikke huske mere.

Jean von Baden i sine velmagtsdage, hvad angår fest, farver og stoffer. Her i sin lyserøde Elvis-dragt, som han har fået foræret af Mick Jagger. Privatfoto

Far indlagt

Faren bliver indlagt på hospitalet og er blevet lam i den ene side. Her befinder han sig i de mange næste år og får også amputeret begge ben.

Når Jean von Baden besøger ham, siger faren til lille Jean, at han 'enten vil have nogle chokoladelinser eller dø'.

'Hjælp mig med at dø', siger han ifølge Jean von Baden i podcasten.

Da Jean von Baden er mellem seks og syv år - det er første. juledag - ringer telefonen. Moderen tager den - og bryder grædende sammen:

Faren er død efter fem-seks år uafbrudt på hospitalet.

Men det er ikke er den sidste tragedie, der rammer familien. Den dag, hvor Jean von Baden afslutter niende klasse, rammer nemlig endnu en ulykke.

En endnu mere dramatisk og tragisk af slagsen for den unge dreng.

Hvad der sker, og hvordan det former festkongen Jean von Baden, som senere bliver medejer af Nasa, kan du høre i 'Vi ejer natten' nu.