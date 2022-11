Årets vildeste, vådeste og mest vanvittige julefrokost

Kl. 17 åbnes dørene op for 95 festglade realitydeltagere på Hotel Moxy i Sydhavnen.

Onsdag aften løber årets vildeste reality-julefrokost nemlig af stablen. Ekstra Bladet og Se og Hør har eksklusivt adgang til eventet, og vi inviterer jer derfor med indenfor, når vi sender live direkte fra den røde løber mellem 17 og 18.

Gæsterne er blevet bedt om at finde deres stiveste julepuds og bedste humør frem, når festen senere går løs.

Arrangøren bag eventet, Kit Nielsen, fortæller til Ekstra Bladet, at det er første gang, at der bliver afholdt en julefrokost i den størrelse. Der er købt masser af snaps, og vi kan forvente en klassisk julefrokost i reality-regi, hvor der naturligvis kommer fuld fart på.

Det plejer altid at gå vildt for sig, når deltagere fra realityland mødes over en drink eller to.

Ekstra Bladet er også eksklusivt med, når Reality Award har ti-års jubilæum 18. januar 2023.