Adidas sætter restlager fra Yeezy-kollektion til salg

Adidas vil genoptage salget af noget af den Yeezy-kollektion, som de er brændt inde med, efter de i oktober droppede samarbejdet med rapperen Ye.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ye er også er kendt under navnet Kanye West.

Overskuddet fra salget vil blive doneret til velgørenhed, oplyser Adidas ifølge Reuters.

Adidas lancerede første gang Yeezy-sko tilbage i 2015, efter de havde indgået partnerskab med den kendte rapper.

Sportstøjsgiganten begyndte at gennemgå sit samarbejde med Ye i oktober, efter at han ved et modeshow i Paris bar en T-shirt med teksten 'White lives matter'.

Udtrykket er den amerikanske højrefløjs kontroversielle svar på bevægelsen Black Lives Matter, der kæmper for sortes rettigheder.

Efterfølgende blev Ye udelukket fra de sociale medier Twitter og Instagram for at true jøder.

Bruddet med Ye har efterladt Adidas med Yeezy-sko til en værdi af 1,3 milliarder euro, skriver Reuters.

I en pressemeddelelse sætter Adidas' CEO Bjørn Gulden ord på, hvorfor sportstøjsgiganten har valgt at sælge ud af varelageret.

- Vi mener, at dette er den bedste løsning. Den respekterer de skabte design og de producerede sko. Det er den bedste løsning for vores medarbejdere, det løser et lagerproblem og vil have en positiv effekt på vores fællesskaber, siger han.

Overskuddet fra salget doneres til velgørenhedsorganisationer, der arbejder imod diskrimination herunder racisme og antisemitisme.

- Der skal ikke i sport eller i samfundet være plads til had af nogen art. Vi er fortsat forpligtede til at kæmpe imod det, siger Bjørn Gulden.

Det er første gang, at nogen af skoene igen kommer til salg. Produkterne har været utilgængelige for kunderne, siden Adidas opsagde partnerskabet med Ye i oktober 2022.

Værdien af Yeezy-sko på videresalgsmarkedet er steget voldsomt, siden Adidas stoppede med at producere og sælge dem. Nogle modeller er mere end fordoblet i pris.

Yeezy-produkterne fra restlageret kommer til salg igen i slutningen maj.