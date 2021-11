Advokat: Travis Scott-koncert var planlagt ufatteligt dårligt

Flere tilstedeværende under Travis Scott-koncerten, hvor otte mennesker mistede livet, fortæller, hvordan folk omkring dem kom i klemme og hverken kunne få luft eller hjælp

Advokat Tony Buzbees firma planlægger et søgsmål på vegne af en ung mand, som fredag mistede livet under en koncert med rapperen Travis Scott. Yderligere mindst 34 personer indgår i kredsen af sagsøgere.

Det fortalte advokaten, der har base i den amerikanske by Houston, på et pressemøde mandag.

Ifølge Buzbee stiger antallet af sagsøgere, og firmaets telefon ringer 'uafbrudt'.

Den unge mand er den 21-årige Axel Acosta, som var blandt de i alt otte dødsofre under koncerten.

- Det er indlysende, at denne koncert var planlagt ufatteligt dårligt, sagde Tony Buzbee.

- Axel døde på den mudrede jord til en koncert, han overværede for sjovs skyld.

Koncerten foregik i Houston, der er den største by i Texas, i forbindelse med musikfestivalen Astroworld.

Voldsom dans

De dræbte var mellem 14 og 27 år. Et tocifret antal blev alvorligt såret, da panik brød ud under koncerten og drev publikum til at presse sig frem mod scenen, hvor flere personer blev trampet ned.

Politichef Troy Finner mødtes med rapperen og dennes sikkerhedschef, inden Travis Scott gik på scenen, for at udtrykke bekymring over den 'offentlige sikkerhed'.

Det fortalte politichefen i en udtalelse, der mandag blev delt på Houston Politis Twitter-profil.

Han kaldte blandt andet mødet for 'kortvarigt og respektfuldt'.

Travis Scott og kollegaen Drake, der var gæsteoptrædende ved fredagens koncert, er allerede blevet sagsøgt af en af de koncertgæster, der kom til skade.

Søgsmålet blev søndag aften bekræftet af advokatfirmaet bag, Thomas J. Henry Law, på Twitter.

Travis Scott er blandt andet kendt for sine energiske liveoptrædener, og det er ikke sjældent, at publikum skaber såkaldte moshpits ved hans koncerter. En moshpit er betegnelse for et område, hvor publikum praktiserer en særegen dans, hvor folk med fuldt overlæg støder voldsomt ind i hinanden.

Knust hjerte

Ifølge søgsmålet burde Drake have kendt til Travis Scotts voldsomme adfærd på scenen.

- Da Drake kom på scenen sammen med Travis Scott, hjalp han med at opildne publikum, selv om han var bekendt med Travis Scotts tidligere adfærd, står der i stævningen.

Drake kommenterer mandag tragedien på Instagram:

- Jeg har i de seneste dage forsøgt at fatte denne frygtelige tragedie. Jeg hader at skulle udtrykke en så delikat følelse som sorg på denne platform, men det er her jeg nu står, skriver han og tilføjer:

- Mit hjerte er knust ved tanken om familierne og de pårørende til dem, der mistede livet. Jeg vil blive ved med at bede for dem alle, og jeg vil hjælpe på enhver måde, som er mulig. Må Gud være med jer alle.