Ærlig dansk sanger: - Jeg kæmper hele døgnet

Den 30-årige sanger Martin Hedegaard, som går under kunstnernavnet Saveus, har store ambitioner for sig selv.

Derfor bruger han meget af sin tid i studiet, mens venner og andre relationer nogle gange går i glemmebogen.

- Man ændrer sig med alderen og begynder at få nogle andre mål og drømme, og det kan koste på venskab og på de mennesker, der er omkring en.

- Jeg har en meget stor ambition og drøm om, at min musik skal lykkes, og jeg bruger rigtig meget af min tid og tanker på at skrive musik. Og den tid, jeg bruger, koster et andet sted. Man kan ikke få det hele, fortæller Saveus.

Den historie fortæller han blandt andet gennem sine sange på albummet 'Rainman', som udkom i 2022.

Ikke nemt

For ham har ambitionen længe været at få sin musik til udlandet, men mens corona hærgede landet, var det ikke nemt at forfølge den drøm.

Annonce:

- Der har været en lille blokade, hvor det har været svært at gøre noget. Vi fik heldigvis spillet et par koncerter i Tyskland.

- Men det er et helt minimalt stadie, man starter på, fortæller Saveus.

Derfor føler han heller ikke, at han bare kan læne sig tilbage og tage en pause fra musikken.

- Mine venner siger nogle gange, at jeg godt kan slappe lidt af. Men jeg vil endelig ikke komme til at ende i sådan et stadie, hvor jeg begynder at slappe af. Jeg vil gerne blive ved med at gøre mig fortjent til det her, lyder det fra Saveus.

Efter corona har han optrådt på mange af de store danske scener.

De seneste år har Saveus stået på mange af de store scener i Danmark blandt andet på Tinderbox i 2022. Det står heller ikke helt stille i udlandet, selv om corona var en streg i regningen. - Vi har været nede og spille i Tyskland et par gange i løbet af sidste år, fortæller Saveus. (Arkivfoto). Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Dejlig tradition

Sidste år spillede han både på Smukfest i Aarhus og Tinderbox i Odense, og i år åbner han Grøn, som turnerer rundt til otte forskellige byer i Danmark.

- For mig er Grøn en af de dejligste traditioner, vi har i dansk musik. Hele energien omkring, at alle er velkomne, og den folkestemning, der samler sig omkring Grøn, er ret unik.

Annonce:

- Vi havde en fantastisk Grøn i 2019, så jeg kunne umuligt sige nej til at optræde igen, fortæller Saveus.

Såddan så det ud, da Martin Hedegaard vandt 'X Factor' i 2008. Foto: EB

Selv om der er gang i den på den geografiske hjemmebane, håber han dog stadig, at udlandet snart får øjnene op for ham.

- Det allerbedste, jeg kan gøre, er at blive ved med at komme i mit studie og skrive sange og producere og blive bedre hele tiden. Det er den bedste ingrediens for, at udlandet kan ske på et eller andet tidspunkt, lyder det fra Saveus.

Og musikeren er godt klar over, at det kræver en hel del tålmodighed at vente på, at han får hul igennem.

- Jeg er superrealistisk om, at det er en lang rejse, og at det er svært at sige, hvad der egentlig skal til. Men jeg arbejder og kæmper stadig hele døgnet for, at det er det, der skal ske.

- Og samtidig er det jo ekstremt vigtigt at huske sine fans i Danmark, tilføjer han.