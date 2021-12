Afdød rockstjerne får doktorgrad

Tom Petty er blevet tildelt en doktorgrad i musik af University of Florida

Han blev især kendt for hitnumrende 'American Girl' 'Free Fallin' og 'Into the Great Wide Open'

Derudover har han solgt over 80 millioner plader.

Rockmusikeren Tom Petty, som døde i 2017, opnåede meget i sin karriere, heriblandt blev han sammen med sit backing-band 'The Heartbreakers' en del af 'Rock and Roll Hall of Fame' i 2001.

Nu, mere end fire år efter sin død, er Tom Petty blevet tildelt en posthum doktorgrad i musik af University of Florida.

Det skriver norske VG via Portland Press Herald.

Arbejede som vicevært

Ifølge medierne er det en enig skolebestyrelse, som har tildelt den afdøde musiker doktorgraden.

Hitmageren var aldrig tilmeldt universitetet som studerende, men arbejdede der som vicevært, da han i 1970'erne forsøgte at sætte fart i sin musikkarriere.

Efter Tom Pettys død i oktober 2017 spillede universitetets football-hold, Florida Gators' 'I Won't Back Down' som en hyldest til ham. Siden er sangen blevet spillet fast under holdets hjemmekampe.

Et ordenligt menneske

Efter Tom Pettys død talte Ekstra Bladet med den danske guitarist Billy Cross, som nåede at møde Tom Petty.

- Det var i 1978, og vi mødtes det sted, hvor jeg spillede i Los Angeles. Jeg spillede med Bob Dylan og han (Tom Petty, red.) kom til koncerten. Han kom faktisk allerede om eftermiddagen til lydprøven. Han kendte ikke Bob på det tidspunkt, og jeg præsenterede ham for ham. Han spurgte mig: 'Er det OK. Kan jeg få lov til at møde ham?', og jeg svarede: 'Ja, selvfølgelig. Bare kom med. Lad os finde ham', siger Billy Cross og tilføjer:

- Jeg betænkte mig ikke et øjeblik. Han var sød og rar og ganske enkelt et ordentligt menneske - politisk og etisk.

Han blev 66 år.