Afslører fræk aftale

Presserådgiver Anne Sofie Espersen har sammen med sin kæreste valgt at ruske op i den kedelige grå hverdag med et frækt nytårsforsæt

Hvordan bevarer man gnisten i et parforhold, når man har været sammen i 15 år?

Presserådgiver og forfatter Anne Sofie Espersen, har dannet par med sangeren Mark Linn de sidste 15 år, og hvis man spørger hende, så er intimitet næsten altafgørende for at bevare gnisten i forholdet. Det siger hun i et interview til Berlingske.

Det kræver arbejde at holde gnisten ved lige, og derfor har parret valgt at prioritere passionen i forholdet.

Sammen har de derfor lavet et nytårsforsæt, hvor de skal være mere attråværdige over for hinanden og være mere imødekommende, smilende og interesseret.

- Jeg synes ikke, at man skal være nærig med sin hengivelse. Når hverdagen rammer, og man er træt og stresset, er det ofte passionen og lidenskaben, man nedprioriterer, men min erfaring er, at hvis jeg alligevel overgiver mig, har jeg aldrig fortrudt det, siger Anne Sofie Espersen.

De nye tiltag i forholdet har gjort, at parret har fået tændt for nogle gamle tentakler, der giver spænding i forholdet.

Hun har tidligere været gift med skuespiller Søren Byder, som hun har tre børn med.