Afviser anklager: - Han er frastødende

Alexander Harholt nægter, at han skulle have gjort tilnærmelser til Søren Ryge, dengang han klippede ham

Det er ikke ofte, man diskuterer 30 år gamle klipninger.

Men en storm har rejst sig omkring tv-værten Søren Ryge, som i weekenden udkom med en klumme i Politiken, hvor han beskrev en oplevelse han havde i en aarhusiansk frisørsalon for mere end 30 år siden.

Her skulle frisøren angiveligt skulle have lagt hånd på Ryges lår og kærtegnet hans hånd.

Men Per Knudsen, som var den omtalte og navngivne frisør i klummen, fortalte torsdag Ekstra Bladet, at han aldrig har klippet Søren Ryge.

Søren Ryge har til TV 2 Østjylland erkendt, at det ikke var Per Knudsen, der klippede ham i salonen dengang.

Det gjorde til gengæld Alexander Harholt, som i 1989 arbejdede i Per Knudsens salon.

Og til Ekstra Bladet afviser han alle anklager om, at han skulle have lagt an på Søren Ryge, da han klippede ham en enkelt gang for snart 35 år siden.

- Jeg har aldrig lagt hånd på ham, hans hånd eller lår. Der er der ingen i salonen, der nogensinde har gjort. Det kan jeg skrive under på. Jeg ville ikke røre ham med en ildtang. Jeg synes, han er frastødende og uappetitlig.

I forbindelse med interviewet fik Ekstra Bladet lov til at komme forbi Alexander Harholts salon. Her klippet han prominente navne som Renee Toft-Simonsen, Thomas Helmig og Sanne Salomonsen. Foto: Claus Bonnerup

Frisøren, der klippede Søren Ryge i 1989, kan tydeligt huske den dag, han klippede tv-værten.

- Jeg kan huske det hele. Han lugtede af pibe, og vi sad ikke ovre i sofaen, som han beskriver. Han sad i stolen foran spejlet. Vi gav heller ikke fyldte chokolader, som han påstår, siger Alexander Harholt og fortsætter:

- Hvis han sidder i stolen med en frisørbog, kan jeg jo godt være kommet tæt på ham og måske have snittet hans lår med mit eller sådan noget. Og når man sidder i en frisørstol med armene ud over armlænet, så er det også i frisørens skridthøjde, og så trækker man sin albue tilbage.

- Selvom han ifølge dig husker forkert, hvorfor tror du så, han stadig tænker på denne her frisøroplevelse, der ligger mere end 30 år tilbage?

- Jeg tror bare, han er ved at være gammel og ikke kan huske noget som helst. Han virker som en selvsmagende mand i forfald.

- Hvad synes du om, at han får nævnt Per Knudsen og hans salon ved navn?

- Jeg synes, ikke han skulle have gjort det. jeg har grint af denne her historie hele dagen, men Per synes ikke, det er sjovt. Han er meget ærekær om sit arbejde, og jeg kan godt forstå, han bliver vred, når han navn så bliver nævnt i den forbindelse. Han kan jo frygte, at folk så ikke vil komme nede hos ham længere.

- Hvis Søren Ryge nu en dag bestiller en tid i din salon, er han så velkommen?

- Nej, det er han ikke.

Ekstra Bladet har ihærdigt forsøgt at få Søren Ryge i tale omkring sagen generelt samt frisørens udtalelser om ham, men det har ikke været muligt.

