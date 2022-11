Amerikansk skuespiller er blevet gift

Den 30-årige skuespiller Taylor Lautner er blevet gift med 25-årige Taylor Dome. Det afslører parret i et opslag på Instagram.

Ifølge traditionen skal brylluppet stå indenfor et år, efter forlovelsen. Det er dog mere reglen end undtagelsen, men parret har altså traditionen tro udvekslet løfter i Californien 11. november.

Præcis et år efter forlovelsen. De blev nemlig forlovet 11.11.2012.

Taylor og Taylor

Det tyder på, at skuespilleren har en særlig kærlighed for sit eget navn. Det er nemlig ikke første gang, at han dater en, der hedder Taylor.

Taylor Lautner dannede nemlig par med den berømte sangerinde Taylor Swift i 2009. Parret spillede også et par i filmen 'Valentine's Day', der udkom i 2010.

Skuespilleren har også dannet par med Phil Collins datter Lily Collins.

Om Taylor Dome har tænkt sig, at ændre sit efternavn til Lautner efter vielsen er endnu i det uvisse. Det ville dog gøre deres navne lette at huske, da de i så fald begge ville hedde Taylor Lautner.

