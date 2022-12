Anklages for at lyve om julehit

Nu er Mariah Carey endnu engang kommet i vælten for sit store julehit 'All I Want For Christmas Is You' fra 1994

Tidligere på året kom det frem, at Mariah Carey er blevet sagsøgt for 20 millioner dollars, hvilket svarer til 139 millioner kroner på grund af påstået krænkelse af ophavsretten til det store julehit 'All I Want For Christmas Is You'.

Det var sangskriveren Andy Stone, der har sagsøgt Mariah Carey og Walter Afansieff, der var med til at skrive sangen.

Andy Stone påstår nemlig, at han skrev sangen i 1989 og aldrig gav tilladelse til, at den blev udgivet.

Men nu er det Walter Afansieff, der er ude med riven efter Mariah Carey. Han påstår nemlig, at hun slet ikke var med til at skrive sangen, som hun i så mange år ellers har fortalt. Det skriver Daily Mail.

I flere år har det lydt, at Mariah Carey skrev sangen ved sit keyboard, dengang hun var en lille pige. Men det er ikke hele sandheden, mener Walter Afanasieff, han fortæller nemlig, at hun slet ikke spiller keyboard.

- Hun forstår ikke musik, og hun kender ikke nogen noder og musik-teori eller noget andet, siger Walter Afansieff og tilføjer, at det er noget af en fortælling, hvis hun skulle havde skrevet en kompliceret nodestruktrureret sang på et Casio-keyboard dengang, hun var barn.

