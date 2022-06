103 decibel dalrende Depp

- I love you, Johnny! I love you, Johnny! I love you, Johnny!



Der gik totalt teenager i det midaldrende publikum, da tidens mest omtalte superstjerne tog sig en halvsløj halvleg med den 78-årige Jeff Beck.



Det knastørre guitar-ikon smilede overbærende nede under solbrillerne, med god grund. For uden Johnny Depp havde Amager Bio ikke været totalt udsolgt.



Nogle vil måske mene, at Beck omvendt solgte totalt ud ved at medbringe den dalrende Depp, der trods en varm velkomst på præcis 103,7 decibel, ikke formåede at imponere med meget andet end sit gode look.

Artiklen fortsætter under videoen...

Der var kaos efter koncerten i Amager Bio.



De løse tænders sygdom

Personligt minder Jeff Becks syleskarpe guitar-gymnastik mig om min begyndende paradentose, så Johnny Depps smeltende smil var faktisk et ok bytte for de løse tænders sygdom.



Han ligner jo en rockgud med sine talrige små tatoos og et autentisk sørøver-look, som det genopståede danske The Storm sikkert ville lade sig kølhale for.



'I don't believe in humans anymore' sang han på den egenkomponerede 'This is a song for Miss Hedy Lamarr', der måske ledte tankerne hen på Amber Heard.



Gardinhår og for store sko

Den handler dog om skuespilleren Hedy Lamarr, der i de filmiske sort/hvid-tider ikke blev taget alvorligt som opfinder og videnskabskvinde. Depp føler velsagtens heller ikke, at han bliver anerkendt som musiker.



Med god grund! For trods sin sympatiske figur, så gør han ikke meget væsen af sig som sanger, sangskriver eller guitarist, for den sags skyld.



Men 26 minutter inde sagde han pludselig 'hi!' bag sit gardinhår, hvilket gav betydeligt større respons og respekt end de medbragte kopivarer; John Lennons 'Isolation', Dennis Wilsons 'Time', og ikke mindst Marvin Gaye's 'What's Going On'. Alt for store sko for den syngende sømand.



Killing Joke virkede sjovt nok

Gilbert Bécaud-sjæleren 'Let It Be Me' var sangmæssigt skinger støj. Man kunne hverken genkende originalen eller høre giraffen for Jeff Beck-guitar.



Johnny Depps vokal var spag og sovset ind i effekter. Jeg tror desværre, det var et forsøg på at sløre stemmens manglende urkraft.

Sjovt nok var det den hårdtpumpede udgave af Killing Jokes 'The 'Death & Resurrection Show', som bedst klædte attituden. Men så danderede Depp ud igen, med en drink i hånden.



Godt, han (igen) har skuespillet at falde tilbage på.





Billedgalleri af Rasmus Flindt Pedersen