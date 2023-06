5 stjerner: Vidunderlig roman om husmødre anno 1958

Ditte Holm Bros ’Hver gang du trækker vejret, indånder du støvet fra vores knogler’ skriver sig – på anakronistisk vis - ind i den verserende debat om kvinders ’mental load’. Tankemylderet om det usynlige hjemmearbejde: Er ungerne blevet lusekæmmet? Passer sommersandalerne stadig? Er der indkøbt gaver til svigerfamilien? Alt det, der peger i én og samme retning, nemlig at det oftest er kvinderne, der trækker læsset på hjemmefronten.

Romanen med den Olga Tocarczuk-’Kør din plov over de dødes knogler’-klingende titel fortæller om to parallelle kvindeliv i 1950’erne: om Valborg og Johanne, der er svigerinder og bor med deres mænd og børn i en mindre dansk provinsby.

Valborg kommer fra fattige kår, er fraskilt og mor til et barn, hun har givet fra sig, da hun møder sin nye mand, mureren Aksel. Hans bror er gift med den mere velstillede Johanne.

I bedste ’Ulysses’-stil følger vi skiftevis de to kvinder i løbet af en enkelt dag; deres gøremål, færden rundt i den lille by og overvejelser, længsler og dybe frustrationer fra husmoderlivet anno 1958.

Nærvær og sanselighed

Det er enten et dårligt eller godt tegn, når man som anmelder har lyst til at citere lange afsnit fra en roman. Er den elendig, bliver man nødt til at citere for at argumentere for bogens ringe kvalitet. Er den fremragende, er det svært at vælge mellem de mange gode passager.

Heldigvis falder Ditte Holm Bros roman i sidstnævnte kategori. Hendes sanselige beskrivelser af kvindelivets mange facetter fremstår glasklare på hver eneste side. Hun skriver med nærvær, præcision og humor som i denne lille Inger Christensen-parafrase:

’Døden findes, ligesom småkagerne findes. Et hæst ha! undslipper Johanne. Sådan en sprød logik.'

Eller i denne bevidsthedsstrøm:

’Videre ned ad hovedgaden hvirvler Johanne med svingdørsfornemmelsen i kroppen. Jeg kan, jeg kan, svirrer det igennem hende, hvad er det, hun kan? Hun ved det ikke, hun er også ligeglad, for hvem lykkes det egentlig at blive klog på sig selv, lige nu logrer det kapable med sin bløde forførende hale, Johanne ville bryde ud i gadedrengeløb, hvis ikke det var for nederdelen, som er for snæver.'

Med sin psykologiske og sproglige akkuratesse placerer ’Hver gang du trækker vejret, indånder du støvet fra vores knogler’ sig som én af årets hidtil bedste romaner. Den er i hvert fald på denne anmelders bruttoliste.