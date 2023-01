Absurd smagsforvirring: Det stikker helt af

På film ender hans kulsorte humor i en noget pastelfarvet tørkage, som ingen for alvor burde få galt i halsen.

Men på teatret har Christian Lollike skabt voldsom debat ved at omsætte Breiviks berygtede manifest til skuespil og lave teater om gruppevoldtægter.

Ligesom han blev beskyldt for racisme under det omdiskuterede stykke 'White Nigger/Black Madonna' på teatret SORT/HVID.

Derfor var det selvfølgelig med håbet om endnu en spirende shitstorm, at jeg mødte op til Lollikes debut som spillefilms-instruktør. For den prisbelønnede kunstner satser normalt ikke på 'lol og 'like', men tør anskue tilværelsens tabuer på en aldrig sort/hvid facon.

En hel tuderoulade til tykke mig, tak

Også i 'Kagefabrikken', hvor han indledningsvis lader Nicolas Bro sidde halvnøgen på vippen til en svimmingpool og tvære roulade ud over sin krop. Ah, et tiltrængt opgør med tidens sundhedsfanatisme, tænker man.

Både og! Nicolas Bro er bestemt godt skåret som deprimeret sukkergris. Han agerer direktør for en konkursramt kagefabrik, og ind kommer datter (Emma Sehested Høeg) og svigersøn (Andreas Jebro) med bullshitlingo og en redningsplanke bestående af broccoli-slankelinser.

Det går heldigvis helt galt, for i kulissen lurer rengøringskonen Zeinab (Bahar Pars), som kagedirektøren ganske forståeligt forelsker sig i, for hun virker lige så sød som tyrkisk delight.

Multietnisk multiplots-mentalitet

Hvorfor ikke tage sig en ekstra kone med hjem i seng? Hvorfor ikke gå fuld halal på den fynske kagefabrik? Hvorfor ikke lade Nicolas Bro vimse rundt i muslimsk heldragt og kufi-hat? Som det totale knæfald for alt det, der truer vores berømte danske småkage-mentalitet.

Christian Lollike tværer med den helt store dejskraber, når det handler om at karikere vores fordomme og lade det hele kulminere i et absurd multietnisk multiplot.

Desværre er det ikke provokerende nok. Jo, måske for dem, der alligevel hellere vil sidde derhjemme og guffe tigerroulade og dårligt tv.

Der er bestemt tankegods for hyggeracister, men som politisk ukorrekt provokation er 'Kagefabrikken' lige lovlig tilbagelænet. PR Foto: Rolf Konow

Wikke & Rasmussen for voksne

For os, der alligevel gerne vil udfordres på den politiske korrekthed, så kommer der højst et par spydige sandheder og et par billige grin på bordet. Om at ofre sig, tilpasse os og måske i virkeligheden udnytte andre.

Ja, det stikker helt af på kagefabrikken. Visse scenarier er helt konkret lige så mærkelige som en råbuk på en ghetto-altan. Nærmest lidt Wikke & Rasmussen-agtigt, bare for voksne.

Men det gør så også den ellers gode Christian Lollikes debut til lidt en smagsforvirret romkugle. Et sammenskrab af for mange idéer og intentioner, som ender i en smal, skør og særegen smag.