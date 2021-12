Alkohol og ung erotik

Velkommen til den daglige gennemgang af ’Kometernes jul’.

Viggo sender Forsker-Anna op på Planet 9 for at hente mere magilium. Forsker-Mette forsøger at stoppe hende. Hun vil ikke have, at Viggo ødelægger planeten. Efter at have tilbragt dagen med at spise flæskesteg i et aromabad, er hun åbenbart blevet et bedre menneske.

Det kender jeg godt fra mig selv. Altså, hvis ’flæskesteg’ er kebab og ’aromabad’ er min sofa.

Noor og Elias finder ud af, at Johannes og Mie er kommet hjem til jorden. De finder dem ude ved tipien i haven, hvor det unge, forelskede par har overnattet.

– Ej, thi-hihi, hvad laver du, sidder du fast, hører de Mie sige.

Lige på grænsen

Et øjeblik tror man lige, at gårsdagens fortættede, erotiske stemning har nået et pinligt klimaks, men der er heldigvis bare tale om en besværlig lynlås på en sovepose. Manuskriptforfatterne bevæger sig lige på grænsen.

Elias’ og Mies mor har overraskende nemt ved at købe idéen om, at hendes datter er blevet syv år ældre – og at familien har haft et rumvæsen boende. Hun er dog ikke helt glad ved tanken om pludselig at have en teenagepige i huset, så Mie og Johannes stikker af igen. Det ville jeg også gøre, hvis jeg kom hjem fra ferie til Danmark midt i december.

Børnenes mor tager hen og skælder Bolette-Henriette ud. Samtidig opsøger Forsker-Mette sin søn, Niels, der nu er blevet en voksen mand. Men han er sur og vil ikke se sin mor, selvom hun har flæskesteg med. Der er mange sure mennesker med i det her afsnit. Af en moderne, klimabevidst julekalender at være, er der også utrolig meget flæskesteg.

Mie og Johannes finder en spejderhytte, de vil overnatte i. Men den er optaget af nogle gymnasieelever, der holder fest. De får et glas alkohol, begynder at danse og lægger op til at mødes i et kys. Ja, vi er stadig i gang med årets julekalender, men jeg ville efterhånden ikke blive overrasket, hvis nogen begyndte at vise deres smukke navler eller tvinge hinanden til at spise en skovsnegl.