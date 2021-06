Alle kunstens dårlige undskyldninger

Chefredaktøren på B.T. er sprunget ud som småsjofel hobbykunstner og bliver p.t. udstillet i et lille københavnsk galleri. Det er mere kuriøst end kunstnerisk, men hvad værre måske er: Er det hele et ironisk eksperiment?

Don't quit your dayjob! En ven fra en berømt kunstnerfamilie brugte engang det udtryk, da han skulle vurdere min ekskones malerier. Hun hørte det heldigvis ikke, men fortsatte sine bestræbelser på at skabe former og farver og endte såmænd med at sælge stort set samtlige forsøg.

Det samme dårlige råd vil jeg give Jonas Kuld Rathje, velvidende at han tjener kassen på clickbait-pamfletten B.T. Dog har han også allerede solgt halvdelen af de værker, der lige nu hænger på det lille Gallery Lowlands i København, så hvis folk køber det som kunst, så er det vel kunst. Eller hvad?

Den unge, men erfarne chefredaktørs bud er 21 sommerfuglekasser, som udover de udstoppede sommerfugle indeholder sommerfugle-origami krydret med Pac-Man-agtige tegninger fra dengang, Jonas var dreng. Plus det vigtige blikfang til husarerne; pornografiske fotografier tilsat lumre lejlighedsdigte, sakset fra 80’ernes Se og Hør:

'Kiki smed omgående blusen

Da hun hørte havets brusen

Og med kurs mod fjerne kyster

Stillede Lars hendes hedeste lyster'

Alt sammen lukket med laksegl og behæftet med diverse beklagelser a'la 'Det var ikke min idé', 'Jeg var fuld' og 'Går den så går den'. Titlen på de samlede værker er da også 'Samlerens Dårlige Undskyldninger', hvilket nok bør tolkes som et selvironisk forsvar på alle niveauer.

Foto: Mikkel Bech-Hansen

Trivial-kunst

Som nævnt, har chefredaktøren gang i salget i den lille alternative gallerigade, og hvis det bliver solgt og købt som kunst, ja, så er det jo kunst. For de implicerede parter. Selv om jeg hellere vil betegne det som trivialkunst eller måske bare kreative overspringshandlinger.

Andre mediemennesker har med succes dedikeret sig fuldtid til billedkunsten, for eksempel tv-værterne Trine Panum og Monica Ritterband. Jeg har bemærket, at Jonas Kuld Rathje heldigvis selv betegner sine sysler som 'hobbykunst'. Her vil jeg dog mene, at verden altid har brug for et mere abstrakt perspektiv end det, der normalt kommer fra en formiddagsavis.

En idiot af en anmelder?

Men old school-kitschet pornomateriale er set mange gange før i kunstens vide rammer, og uden dét og de små, sjofle tekster havde det blot lignet en særudstilling fra Sommerfuglehuset i Botanisk Have lige ovre på den anden side af vejen.

Kunst er grader af fornyet refleksion. Mine eneste refleksioner var: Skal jeg tage værket alvorligt? Er det hele ironi? Er jeg nu en del af hans ikke-kunst? Vil han bevise at også fake kunst kan opnå anseelse?

Den italienske kunstner Salvatore Garau solgte for nylig et usynligt værk for hele 110.000 kroner. Forsøget i sig selv er dybt originalt og blev altså fyrsteligt honoreret.

Danske Poul Pava siges at have omsat for en halv milliard kroner. Både Sting, George Lucas og Pamela Anderson har købt malerier. Kulturparnasset har aldrig anerkendt ham med en eneste udstilling.

Trangen til at skabe skal man ikke tage fra nogen, hvorfor jeg forhåbentligt tager fejl, når jeg råder Jonas Kuld Rathje til at blive i chefredaktør-stolen lidt endnu.

Men husk at være kreativ om natten. Eller som man også siger på slogan-english: Fake it till you make it!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se flere anmeldelser af René Fredensborg her: