'Anden' gør det igen

Makkerparret Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen har for længst skrevet sig ind i dansk filmhistorie med de animerede nyklassikere ’Terkel i knibe’ (2004) og ’Ternet Ninja’ (2018). Sidstnævnte solgte imponerende 950.000 billetter, og er den bedst omsættende danske film nogensinde.

Så det er ikke så overraskende, at der kommer en opfølger, der igen baserer sig på en bog skrevet af Matthesen, der også står for manuskriptet her. Heldigvis er der ikke blot tale om en træt, koldt kalkuleret pengemaskine, men om endnu en veloplagt, grovkornet dramakomedie for de lidt større børn og deres forældre.

’Ternet Ninja 2’ indeholder tilmed noget så gammeldags som en morale. For ’Anden’ har faktisk en holdning til tingenes tilstand. Der er noget, som er indlysende rigtigt, og noget som er lige så indlysende forkert. Det er da ikke det værste, man kan fylde i podernes hoveder.

Den onde fabriksejer og barnemorder Philip Eberfrø er ved at slippe ud af den fængselsstraf i Thailand, som etteren sluttede med, så den hævnende ninjaånd må igen (via et pindsvin) kontakte Aske, så de sammen kan tage affære og lade retfærdigheden ske fyldest.

Kærlighedskvaler

Så selv om Aske har nok at se til med sine kærlighedskvaler, får han sin velmenende men også virkelig irriterende mor til at sy en ny ninjadukke (dog ikke helt efter åndens ønsker), og lokket den sammenbragte (og også virkelig irriterende) familie med til Thailand.

Så går det ellers over stok og sten (og skumle luderbarer) i jagten på Eberfrø og hans mindst lige så koldblodige advokat. Der tages ikke mange fanger her, og humoren er som altid hos Matthesen lige på kanten. Og såmænd også nogle gange over. Men det virker. Fordi man ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, at hjertet er på rette sted.

Christoffersens karakteristiske streg er som altid præget af visuelt overskud, og Matthesen lægger igen stemme til samtlige karakterer bortset fra Aske og Jessica, der igen varetages af hhv. Louis Næss-Schmidt og Emma Sehested Høegh.

Effekten er måske ikke helt så overvældende som etteren, men mindre kan bestemt også gøre det. Så i biffen med jer. Man bør dog igen lade de mindste blive hjemme. Der er visse af livets barske realiteter, de nok kan være foruden nogle år endnu.