Angreb fra rummet

Undskyld, at jeg var lidt fraværende under sjette afsnit af ’Kometernes jul’. Hvis nogen skulle bekymre sig om det ødelagte rør under min køkkenvask, så kan jeg fortælle, at der er ryddet op, og at vi nu kun tager vand fra bryggerset. Der kommer en vvs’er på mandag.

Gårsdagens episode sluttede med, at forsker-Mette sendte den kønsforvirrede 9’ser Tanja ned til jorden. Det gjorde ham/hende/dem væsentlig yngre, og han/hun/de ankom derfor som et stort, behåret æg. Sådan et har jeg ikke set, siden jeg som 21-årig boede i en kælder, hvor køleskabet var i stykker (det kunne dog sagtens spejles og spises med en ordentlig omgang ketchup på) (altså, ægget, ikke køleskabet).

Anna, Noor og Elias undrer sig over, hvorfor dem på planeten ikke bare sender sig selv tilbage. Det er et ret godt spørgsmål. Jeg går ud fra det skyldes, at handlingen helst skal vare 24 afsnit. Også selvom nogen sikkert synes, det ville være bedst at bare stoppe nu.

Apropos gode spørgsmål, er der så nogen, der ved, hvor længe insulin kan holde sig? Bliver den insulin, de sender op til Mie på Planet 9 ikke for gammel?

Nå, Noor og Elias tager det rimelig køligt, at deres venner er strandet i rummet, og at de nu står med et gigantisk, behåret æg, der indeholder et rumvæsen – yeah! Til gengæld får de noia over, at de skal lave noget gruppearbejde, der allerede skal fremlægges dagen efter.

Foto: TV 2

Kurt Ravn ældes ikke

Forsker-Anna får besked fra forsker-Mette om, at den er gal med alderskalibratoren på teleporteren. Anna ved ikke, hvordan hun skal fikse den. Hun kunne med fordel have spurgt Kurt Ravn, der i skikkelse af skurken Viggo samtidig ankommer for at tage maskinen. Han er ikke blevet ældre, siden han spillede Anna Pihls far i 2006.

Oppe på Planet 9 laver Mette en vejledning til at ordne alderskalibratoren. 9’serne er sure, fordi Tanja er væk, og det er Mie også, og hun følger dem ud i planetens urovækkende tåge for at fortælle dem sandheden. Johannes er 19 år, men skaber sig som en på ni. Mette advarer Mie om, at 9’serne godt kan blive farlige. Dobbelt yeah!

Noor stjæler Viggos adgangskort til Astro Camp, og sammen med Anna og Elias når hun at skille teleporteren ad, flytte den og samle den igen, inden Anna Pihls far når frem til kælderen. De modtager vejledningen til alderskalibratoren. Men de opdager også, at ægget er udklækket, og at 9’seren Tanja er løs i rumlejren. Tredobbelt yeah! Jeg krydser fingre for noget alien-blodbad i morgen.

P.S.: Vi mangler nu følgende samlekort: Nummer 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47 og 48. Er der nogen, der har dem?