Anmelder tæt på fyring

Attention! Jeg har lige nærlæst min kontrakt med Ekstra Bladet, og i den står der, at jeg i forbindelse med mine anmeldelser ikke må ’indgå aftaler om rabat, gaver, fordele etc. til egen eller kommerciel vinding.’

Hvis nogen fra TV 2 læser med, er det derfor meget vigtigt, vi er enige om, at det kun var for sjov, da jeg for nylig efterspurgte sådan en kasse med merchandise, okay? Det var KUN for sjov. Jeg kan allerede se Henrik Qvortrup stryge sin lille, hvide kat over hårene og rasle med det grå papir. Der er ingen grund til at anspore ham yderligere.

I dagens afsnit af ’Kometernes jul’ øver Bolette-Henriette sig på at forklare forældrene, hvorfor to af deres børn er forsvundet. Hun søger hjælp hos Panda-Søren, der har en velfortjent fridag. Klart, han er træt – han er indtil videre den eneste lærer vi har set på hele rumskolen.

Panda-Søren bor i øvrigt i en villa i Valby, tæt på Damhussøen. Eller, det er i hvert fald der, det er filmet, har jeg hørt. Af fare for at påvirke huspriserne kan jeg dog ikke komme adressen nærmere.

Bolette-Henriette og Panda-Søren bliver enige om at bilde forældrene ind, at vor fire hovedpersoner har fået lov at blive længere på skolen. Fordi de er ’særligt udfordrede’, som de siger. Det er vist en underdrivelse.

Nu har de så nogle dage yderligere til at få Mie og Johannes hjem fra det ydre rum. De er generelt gode til at håndtere pres i ’Kometernes jul’. Jeg har f.eks. ikke købt en eneste julegave endnu, men er væsentligt mere stresset end Noor og Elias ser ud til at være.

Oppe på Planet 9 fingerer forsker-Mette i skikkelse af Lotte Andersen stadig at reparere teleporteren, så 9’serne ikke fatter mistanke. Hun er herlig. Jeg er stadig forelsket, og får næsten lyst til at se gamle film med hende hele aftenen. Men kun næsten, for jeg orker trods alt ikke ’Flaskepost fra P’ igen.

Mie og Johannes har fundet vej ind til brønden med magilium og tager en fyldt kuffert med tilbage. Jeg er også ved at blive lidt forelsket i Mie. Hun er altså cute. Hey, hun er 19 år, så det er helt legalt. Og ja, jeg er med på, at hun er 12 inde i hovedet, men det har de fleste af mine kærester altså også kun været.

På jorden får børnene og deres nu medsammensvorne lærere overbevist forældrene om, at Mie, Johannes, Noor og Elias alle skal blive på skolen lidt længere. Bagefter prøver Panda-Søren at fyre en raket af. Alle ungerne står tættere på den end ham, men han er den eneste, der har beskyttelsesbriller på. Men okay, når man kan miste to børn i det ydre rum, så er sikkerhed nok ikke det, man går mest op i.

Apropos Panda-Søren, så har jeg tidligere skrevet, at jeg mangler samlekortet med ham – og antydet, at en venlig læser måske ville sende mig det. Det var selvfølgelig også bare for sjov. Okay? Bare lige så vi er enige, hvis HR-afdelingen læser med.

Vi ses i morgen. Hvis jeg stadig er ansat.