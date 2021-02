'Badehotellet': De skulle skamme sig

Jeg forstår udmærket behovet for eskapisme. Ikke mindst i disse triste tider. Simpelthen bare at glide hen i en anden verden, hvad enten det er ’Masterchef’, ’Breaking Bad’, eller hvad ens temperament nu er til.

’Badehotellet’ har fra starten været en nostalgisk længsel efter et Danmark, der aldrig har eksisteret som andet end et glansbillede. Fred være med det. Det er ikke der, problemet ligger. Det er den stive og umusikalske fremførelse, der skærer i øjne og ører. Og ja, jeg har fanget, at ’stilen’ er et bevidst valg. Det bliver den ikke bedre af.

De evige somre i flimrende solskin er efterhånden blevet mindre og mindre problemløse, som krigen skrider frem. Det burde jo være en god ting sådan rent dramatisk set. Altså at der rent faktisk sker noget, som man kan forholde sig til.

Masser af skjult drama

Artiklen fortsætter under videoen ...

Men det får faktisk blot ’Badehotellet’ til at falde ned mellem to stole. Tungt og klodset.

For mens man har tilført universet mere og mere alvor, har man samtidig valgt at bevare den skingre tone af folkekomedie. Det er egentlig ganske uklædeligt at skildre danskernes trængsler dengang som tomme kalorier til aftenkaffen.

Når man så samtidig opfører sig så komplet idiotisk og utroværdigt som kommunisten på flugt (Lars Mikkelsen), der larmende indfinder sig på et badehotel beliggende klos op ad tyskernes lejr, og som oven i købet jævnligt frekventeres af soldaterne, så er min smertegrænse altså nået.

Så dumme er der ikke nogen, der har lov til at være. De skulle ærlig talt skamme sig, skulle de.

Hård dom: Karrierens absolutte nulpunkt