Bajer eller demokratisk samtale?

Det er næppe en tilfældighed, at årets Folkemøde bliver gennemført, mens stort set alle andre festivaler er blevet aflyst på stribe.

Det er trods alt politikernes helt egen mulighed for at blive set og hørt. Allinge er lige nu en kulisse, der mest ser ud til at være bygget for kameraernes skyld, så diverse politiske partier og organisationer kan debattere med sig selv og hinanden.

Og i sagens natur få medierne til at dække det, hvorefter vi suger en stribe fadbamser.

Folkemødet er folkeløst, gaderne er halvtomme, publikum er en mangelvare.

Det skyldes ikke mindst et forvirrende billetsystem, hvor det kun er muligt at booke publikumsbillet til én debat på én scene i én programblok om dagen. Et system, der oversat til f.eks. Roskilde Festival ville betyde, at du kun kunne se én koncert pr. scene pr. dag. Det hedder sektionsinddeling, hvilket får Folkemødet 2021 til at minde om kameraovervåget spøgelsesby.

Politikerne taler til kameraer, kamerahold møder kamerahold og spejler sig i hinanden.

Det er stor ståhej for ingenting.

