Storstilet og stjernespækket vikingesplatter sigter efter det episke, men er så højrøstet og selvhøjtidelig, at den helt glemmer at være elementært spændende

The Northman. Instr. Robert Eggers. Premiere 13. april

Hvis man troede, at succes-serien 'The Vikings' havde leveret så rigeligt med skærmtid til de blodtørstige, ankommer nu en decideret splatterfilm. Der drømmer om være et episk flagskib i bølgen af vikingefilm.

'The Northman' vil gerne være den største diller i rummet. Det skal være vildere. Så i år 895 bed de struberne af hinanden og spillede boldspil med battet som mordvåben, en bestialsk version af det såkaldte knáttleikr. Rugby med bat.

Og ja, det hele ser autentisk ud. Blod, tøj, våben, skibe, skæg og huse. Milliard-budget, klart, det er bare forbandet selvhøjtideligt, nærmest selvforelsket. Form over indhold.

Claes Bang er for smuk

Fra det første såkaldte kapitel vrimler det med så mange Hollywood-stjerner, at de i tråd med filmens heksekunster må være blevet fortryllet af drejebogens lakoniske enetaler.

'BESKYT DIT ÆTS BLOD', 'LEV ALTID UDEN FRYGT', 'JEG VIL DØ VED ET SVÆRDHUG'. Staccato-replikker, velsagtens fra den islandske saga et sted, og så ellers højtideligt mixet med lidt Beowulf og forgængeren til Hamlet. Højstemt as hell.

Alexander Skarsgård er Amleth, han vil hævne sig. Mere behøver man egentlig ikke at vide. Jo, skurken Fjölnir bliver spillet af en beskidt Claes Bang. Han er næsten for smuk til rollen. Det er Nicole Kidman også, som Amleths mor.

Nicole Kidman er for smuk til rollen, mener anmelderen. Pr-foto: Aidan Monaghan

Engang gift, nu mor og søn

Alexander Skarsgård (f. 1976) dannede ægtepar med Nicole Kidman (f. 1967) i HBO-serien 'Big Little Lies', og det var så den slags, jeg sad og tænkte over i biffen. Mens 'The Northmen' prøvede at imponere med barbariske brøleaber og koreograferet splatter.

Jeg siger ikke, den slags er ufedt, jeg er ikke sart, men jeg savnede bare elementær spænding. Og nogen at føle noget for.

Hævntogtet er sågar sovset ind i overnaturlig mystik som set i andre 'episke' vikingedramaer, men her har den hypede instruktør Robert Eggers så hevet den islandske forfatter Sjón med på galejen. For at legitimere og imponere.

Kongen orker ikke knalde Kidman

Men...for at være helt konkret; hvem vil tro på, at kongen (Ethan Hawke) ikke gider knalde dronningen (Nicole Kidman), da han kommer hjem efter et længerevarende togt?

Den her konge vil hellere lyde som om, han læser op af den islandske saga. 'BESKYT DIT ÆTS BLOD' og blablabla.

De taler ikke i den film, de råber. Den er anstrengende, latterlig og karikeret. Men ok, 'The Northman' er trods alt ikke lige så gudsjammerligt kedelig som Nicolas Winding Refns 'Valhalla Rising'.

Dér faldt jeg i søvn, det her 'vikingeepos' er mere som en enerverende langtrukken 'Zombie Night' på vikingemuseet.