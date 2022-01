Medmindre man afviser westerns på samme måde, som veganere forsager kød, skal man se ’1883’.

Vi taler her en ’prequel’ – en forhistorie - der er bedre end sit forlæg, bedre end originalen. Det lyder af meget, ja, ikke mindst når man taler Paramounts ’Yellowstone’, der i forvejen er ret effen, om ranch-familien Dutton.

Det er fortællingen om, hvordan familien drager fra Texas mod Montana – hvor vi ved, de bliver ejere af ranchen ’Yellowstone’. Rejsen indledes i det ophvirvlede støv fra borgerkrigen. Patriarken James Dutton (Tim McGraw) er iført kone og to børn og i selskab med tyske nybyggere drevet af den oprindelige amerikanske drøm – idéen om egen jord og lykke bag horisonten. Og de drager afsted i et spor af blod.

Vold og død

Med en hårdt anspændt åbningssekvens – hvis afvikling først venter senere i serien - hvor datteren i familien, Elsa (Isabel May), må trække blankt, midt i et overfald på nybygger-vogntoget af indianere ude på prærien, ved man bare, at vold og død bliver en signatur i denne serie.

Der er ikke sparet på noget. Vi får storfilmens cinematiske vidde såvel som den lille sidehistories store betydning. Eksempelvis når en sherif på løst grundlag myrder løs og selvretfærdigt siger: ’Der findes kun en dræber i denne by, og det er mig’.

’1883’ er stærkt traditionel i sin tilgang. Nybyggere er fredelige. Outlaws er stupide. Og indianere er vilde. Identitetspolitikkens brigade har ikke været forbi og forklaret, at den hvide mands fortælling om The West’ er røvhullets ret til at dække over, at han brutaliserede sig til sejr.

Hensynsløshed

I de foreløbig to første afsnit ligger såvel selvtægt som voldsanfægtelsen dog stadig som mørke sten i en mudret flod. Man kan se dem, men fortællingen strømmer over dem. Har man imidlertid set ’Yellowstone’ skildret i nutidens selvtægtsmand John Dutton (Kevin Costner), aner man, hvor han kommer fra, og hvad han er rundet af.

Det er prisværdigt usentimentalt, politisk ukorrekt og pænt spændende. Og netop som man oplever sig selv gidselstaget i en voldsspiral, viser ’1883’ sig fra sin mest dragende side. Den har – sikkert ikke uden tanke for egen hensynsløshed – lagt en formidabelt skrevet fortællerstemme hos den voksne datter, Elsa. Hun opretholder den amerikanske drøms slørede, lette spind. Samt dens oprindelige uskyld.

Man siger, Vesten blev vundet med vold. Og man siger, at det mere end noget andet forklarer det moderne USA. Både de våbenføre borgere. Og den stærke kultur af frygt. Serien ’1883’ synes udviklet omkring denne idé. Der er i det hele taget velgørende mange fortællelag i ’1883’.

'1883' findes på Paramount+ - de to første afsnit kan foreløbig ses