Befriende: Revser MeToo, bøsser og transpersoner

Standupperen Dave Chappelle synes, at MeToo-bevægelsen har brug for en mandlig leder. Han foreslår sig selv. Det eneste, han beder om til gengæld for at beskytte kvindernes interesser, er, at de slikker hans pik.

Det lyder plat, og det er det da også, men modsat alverdens interesseorganisationer hyler publikum konstant af grin, når den kendte komiker sætter sagen på spidsen i sit sidste Netflix-show.

Jeg morede mig også, for det føles faktisk stærkt befriende, at nogen igen taler frit, især med den selvcensur in mente, der har gjort den danske standup-branche til en berøringsangst bedemandsbutik - med stjålet dildojakke på!

Skyd en sort, men træd ikke på en homo

Men altså - USA's rutinerede samfundsrevser skider som en fisk i wokevandet, før han angiveligt tager en længere pause fra sine velkendte pointer.

Den sorte standup-legende leverer altså en sidste skudsalve til de sarte sjæle, der sjovt nok selv leverer materiale til Chappelles hjertesag; minoriteternes minefelt. Han må i sagens natur godt være grov ved andre minoriteter (og hvide), fordi han jo selv er en minoritet.

- I vores land kan man skyde og dræbe en nigger, men ikke såre en homoseksuels rettigheder, spekulerer Chapelle på baggrund af sagen om den sorte rapper DaBaby, der fik LGBTQ-samfundet på nakken efter en koncert, hvor han sagde: 'Fellas, if you ain’t sucking dick in the parking lot, put your cellphone lighter up.'

Slaver i olie og hotpants?

Det skabte en større shitstorm på sociale medier, meget større end da DaBaby i 2018 skød en sort mand i en Walmart-butik. Det er dén forskel, Dave Chappelle gerne vil diskutere i sit show, siger han direkte henvendt til LGBTQ-samfundet. Som allerede har svaret igen med at forlange, at Netflix fjerner showet.

- Hvis slaver havde haft olie og hotpants på, var vi måske blevet frie 100 år tidligere, grubler Chappelle. Og spørger:

- Er det muligt, at en homoseksuel person kan være racist?

Selvfølgeligt er det muligt, svarer han selv med henvisning til den givetvis bøsseforskrækkede eks-vicepræsident Mike Pence, som han kalder sad gay.

- Han er en af den slags bøsser, der beder om det. Please, Jesus, make these buttholes ugly to me, lyder det med sædvanlig stærk timing fra den både selvsikre og næsten ulideligt selvglade komiker.

Jokens alibi

Der bliver skudt på alle hudfarver, seksuelle præferencer og køn, især de transkønnede, hvor han skamløst bruger en afdød transseksuel 'ven' som skjold og joke-alibi.

Personligt synes jeg, det er mere skarpt, når han siger:

- Homoseksuelle er en minoritet, indtil de har brug for at være hvide igen. Eller 'humor er biseksuel, den går begge veje'.

Det er sætninger, man kan tumle lidt med.

- Det bliver værre endnu, siger Dave Chappelle flere gange, som om han forudser øretæverne.

Og det bliver heldigvis værre, fordi det sjældent har været mere tiltrængt med vittigheder om, hvilken minoritet der hykler mest.