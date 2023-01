Birgithe er dødtræt

Birgithe er folkeskolelærer, mor til tre - og så er hendes egen mor netop død. Vi møder hende efter begravelsen, hvor sorgen og praktikaliteterne er ved at presse hende ud over kanten.

Romanen foregår over 12 dage, hvor hun bliver mere og mere dødtræt af det hele; hendes psykisk syge søster, rektoren på hendes skole, generelt alle dem, hun ikke mener gider at tage ansvar for sig selv og for andre.

’Birgithe med th’ er en rigtig middelklasse-roman. Åh, børnene er blevet utilnærmelige teenagere, manden er lidt for sød, jobbet er udmattende. Birgithe må smutte i Torvehallerne og ose, når det hele bliver for meget.

Annonce:

Hun skal sælge barndomshjemmet, så hun kan erhverve forældrekøb til afkommet, men forsøger at skræmme de potentielle købere væk, da hun bliver irriteret over ejendomsmæglerens formulering om at finde den ’rigtige familie’ til huset. Hun svælger i sin egen sorg og lader det gå ud over både familien og sine elever.

Plask!

Birgithes trods mod samfundet, kernefamiliens strukturer og andres ligegyldighed indeholder et kritisk potentiale, men Birgithe fremstår så selvgod, bedrevidende og forkælet, at hun simpelthen er svær at holde af. Men bevares, hun kalder da også et sted sig selv for ’fucking usympatisk’. Hovedpersonens hykleri kan selvfølgelig være en pointe, men da der ikke er nogen udvikling i karakteren, forbliver hun bare et trælst bekendtskab.

Romanens sprogtone er nonchalant og moderne med bemærkelsesværdigt mange engelske låneord. Men der er noget mærkværdigt over jeg-fortælleren, der i sin indre monolog overforklarer ting, hun selv godt ved. Det føles stift og uautentisk - som her: ’I stedet for at høre nyheder prøver jeg at glæde mig over, at vi som land er blevet bedre til at sortere affald. Faktisk er det et kæmpe fremskridt.'

Annonce:

Romanen plasker simpelthen lige ned i den klassiske fælde med at forklare sine karakterer og situationer i stedet for rent faktisk at beskrive dem i scenerne.

Romanen har dog også sine morsomme momenter, men ikke nok til at løfte den op til at være den velfungerende middelklasse-satire, den egentligt har potentiale til.