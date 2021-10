Sweet but psycho, står der på Sofias højre læg. Hun er nyeste dramaqueen på slottet, arbejder til daglig som onlinecoach og personlig træner og går således 'aldrig på kompromis med sine mål'.

I sin posing-video løfter Sofia en meget lille håndvægt for at understrege netop den pointe. Jeg overvejer at sende et røgsignal til 'Paradise'-drengene: 'Giv agt, smilende psycho på trapperne'.

Sjakbaben Sille ser selvsagt den nyankomne provokation på lang afstand, fordi it takes one to know one.

Det hele kulminerer med, at hun beder Sofia 'lukke røven', mens resten af selskabet forlegent kigger ned i en appelsindrink. Så langt, så godt!

Pik og hjerne

De mandlige deltageres langstrakte badeferie sluttede brat, da Sille i sidste uge begik den taktiske brøler at lade sig kåre til dronning for en aften.

Nu står de andre piger klar til at halshugge den kvindelige hustyran, men fordi Sille hele tiden knalder med den populære jyske charmør David, vælger han Sille over sin ellers trofaste partner Isabella.

Farvel til den altid søde og smilende røvryster.

Bitchfight på badeferie: Luk røven! René Fredensborg interviewer Isabella om at ryste røv og have sex på hotellet.

'Hun var ikke led nok,' lyder en analyse. Næh, Isabella er der for at have det sjovt og tager afvisningen forbavsende pænt.

Som hun ganske rigtigt konkluderer:

- David tænker mere med pikken end med hjernen!

Kryptisk og usammenhængende

Det ser i det hele taget ud til at være kønsdriften, der styrer rokaderne. David Dillerdaller er oppe i dronning Sille, der sammen med Kong Lasse har sendt Chris i fangekælder med Emil, så Lasse kan flytte ind under Camillas lagen.

Det er så her, onlinecoach Sofia dukker op i kælderen for at vælge en partner blandt de to udstødte. Emils taktik har hele tiden været 'at være kold, når det spidser til'.

Af blind troskab over for Sille nedsmelter han dog mentalt og vrøvler sig frem til ikke at blive valgt og fredet af Sofia.

- Jeg ved ikke lige, hvad min holdning er, gentager han kryptisk og usammenhængende.

Alliancer forsegles med snav

Sofia går med Chris og kalder det 'et valg mellem pest og kolera'.

Man forstår, at Emil frygter en så skrap og veltalende onlinecoach som Sofia, men jeg forstår ikke, at han vælger en såkaldt royal duel med dovendyret Andreas frem for den nye Lasse.

For Andreas knalder jo med sin partner Stine (som nu hedder Nora), og hvis der overhovedet eksisterer en form for logik i de (il)loyale strabadser, må det være, at et knald forpligtiger. Emil nedsmeltede igen og røg hjem. Det sørgede Stine for.

Måske er det derfor, Sofia ikke er sen til også at kysse på David, ligesom Sille og Stine Nora gør. Alliancer bliver åbenbart forseglet med et snav. Det minder mig om min tid på efterskole i 1987 eller cirka deromkring.

Ting, man kan undre sig over i paradiset: En gruppe af deltagere laver en såkaldt 'pinky swear', hvor de låser lillefingeren i et fælles løfte. På den led sværger de at smide Emil ud. Det løfte holder de utroligt nok. Patrick græder, da Emil bliver sendt hjem, skønt han selv stemte ham ud. Deltagerne er voksne mennesker, der holder masser af fester, men de får serveret præcis de samme drinks, som om de er til børnefødseldag. Stine (nu Nora) introducerer udtrykket: 'Jeg går fuldstændig Rebekka', der åbenbart betyder at gå amok. Det udtryk har en seksstjernet klang.