Bizar blodrus: Bjørn og børn på kokain

Den autentiske historie om en amerikansk bjørn, der døde af at indtage kokain, er blevet vendt om til en kulsort komedie, hvor bjørnen myrder løs. Man skal nok være coked up for at se komikken

Vi har 'such good luck in nature', lyder det fra et par på trekking i den dybe skov. Et minut efter bider en bjørn benet af kvinden og kaster det hen mod hendes forlovede.

Resten af filmen handler om, hvordan denne tilsyneladende cokeramte bamse jagter børn og bøverter i sin lemlæstende blodtørst. Mens en mor, en politimand og et hold uduelige banditter tåger rundt i de mange sidehistorier, der til sammen gør det ellers ægte udgangspunkt totalt urealistisk.

For filmen er utroligt nok baseret på en sand historie. Eller rettere, bygget på den utrolige omstændighed, at en amerikansk smugler engang i 1985 dumpede kilovis af kokain ud af sit fly, før han selv sprang ud. Selv landede han dødhårdt på en villavej i Knoxville, Tennessee.

Faldskærmen udløste ikke.

Historien tager udgangspunkt i en virkelig hændelse.

Langt over stregen

Imens dryssede tasker med hvidt partypulver ned i en nationalpark, hvor en sortbjørn fik smag for det, og angiveligt døde af en overdosis.

Bjørnen blev udstoppet og dukkede senere op hos en pantelåner, hvor den kendte countrysanger Waylon Jennings købte den.

I dag er bjørnen udstillet i et 'fun mall' i Kentucky, hvor man også kan købe 'Pablo Escobear' som nøglering, puslespil og bonderøvskasket.

Det lyder næsten lige så fladpandet som filmen. Eller...'Cocaine Bear' går faktisk langt over stregen ved at være 'til minde om Ray Liotta' - 'Goodfellas'-stjernen, der døde sidste år.

Det er dobbelt tragisk, at den her fesne fuser blev hans sidste film.

Børnefilm, der ikke er for børn

Der er ellers mange andre gode skuespillere med, som man genkender fra diverse tv-serier ('Game Of Thrones', 'The Americans', 'Modern Family', 'Your Honor'). De ender alle med at fremstå mere idiotiske end decideret sjove, selv om netop de to karaktertræk jo faktisk kan kombineres i en kulsort komedie.

Foto: Pat Redmond/Universal Pictures

Det er som at se en børnefilm, der ikke er for børn. Bjørnen er klart den, der spiller bedst.

Dog er der point for at lade et par møgunger forsøge at indtage det coke, de tilfældigvis finder. Det er alligevel sjældent set - og politisk ukorrekt på en fed måde. Dér grinede jeg (lidt). Måske havde det hele faktisk været meget sjovere, hvis man selv havde fået en lille streg i stedet for en tør croissant.