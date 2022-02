Blodbadet fortsætter

'Scream 5' er overraskende underholdende, men undervejs går der for meget meta i den

Det er sjældent, at en film-franchise formår at holde den samme standard som i de første film. Men den nyeste ’Scream’-film er faktisk en overraskende vellykket videreførelse af slasher-serien, der startede med den legendariske horrorinstruktør Wes Cravens kulthit fra 1996.

Craven døde i 2016, og instruktørparret Tyler Gillett og Matt Bettinelli-Olpin, der står bag den femte film i serien, er da også bevidste om den udbredte skepsis over for succesfilms ofte dårligere efterfølgere.

Det kommenteres der løbende på, og det er da også morsomt, når karaktererne er kritiske over for den franchise, de selv er en del af.

Jenna Ortega som Tara i 'Scream 5', der har premiere torsdag. Foto: Paramount Pictures

Det er overordnet underholdende, og gyserfans vil sikkert nyde genre-nørderiet, men de mange metakommentarer om egne klichéer kommer til at fylde for meget.

Det er sjovt de første par gange, men en joke bliver sjældent bedre af at blive gentaget.

'Scream'-veteranerne Neve Campbell og Courteney Cox er med i det nye gys. Foto: Paramount / Brownie Harris

Gensyn med vennerne

Filmen foregår endnu en gang omkring en vennegruppe fra den lille by Woodsboro, hvor den psykopatiske morder Ghostface er genopstået.

Den nye generation af ofre opsøger derfor de overlevende fra de tidligere film for at få hjælp til at stoppe blodbadet.

Flere af de originale skuespillere fra de tidligere film er med, heriblandt Neve Campbell, David Arquette og Courteney Cox. Men der er også plads til et nyt kuld af talenter som Jenna Ortega og Dylan Minnette, der leverer overbevisende præstationer.

Ghostface er naturligvis på banen endnu en gang. Foto: Paramount Pictures

Der er undervejs både gode jokes, gys og splatter. Og denne anmelder spjættede da også et par gange i biografsædet. Filmen er alt i alt veloplagt og en værdig efterfølger i ’Scream’-franchisen.