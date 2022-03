Bøllerør og kajeraslere: Den selvforherligende selvforståelse

Midt i 80'erne læste alle raske svende enten Jønkes biografi eller 'Sådan', af jægersoldaten Carsten Mørch. De to var tidens maskuline forbilleder for Danmarks utilpassede drengerøve.



Jeg må indrømme, at jeg har kastet mig over Jønkes bestseller et par ombæringer for sent. Det er stærkt underholdende 'lige ud af landevejen'-erindringer fra dengang, piger blev kaldt kællinger og en ordentlig fest bød på bøllerør og kajeraslere.



Den meget unge Jønke fremstår nok lige lovlig ureflekteret, men jeg synes, bogen tåler tidens tand. Selvportrættet er råt og filterløst, befriende ukorrekt.

En nutidig indianer

Jønke er ikke typen, der fortryder. Han idealiserer alt det, han er en del af; vold, drab og kampdruk. Hells Angels er blot en bikerklub. Og Jønke er imod hårde stoffer, må vi forstå. Han er en principfast mand, en 'nutidig indianer', der mener, at det er noget pladder, at man ikke må slå ihjel.



Jønke tæsker og dræber kun folk, der selv har bedt om det. Og får dårligt nok en skramme selv. Ah, en brækket næse, men no biggie! Han kan forcere et plankeværk, så selv en 'kænguru ville gabe af misundelse'.



Læg dertil, at han er god mod kvinder og kamphunde. Han sætter fængselsbetjente på plads og er en slags faderfigur for 80'ernes små punktøser. Om sine mange forliste forhold kan han kun sige: 'Kærligheden kan være en god ven, men også en sej modstander'.



Jørn Nielsen versus Jørgen Leth

Jeg er sjovt nok ved at genlæse Jørgen Leths 'Det uperfekte menneske'. Det er også pral og selvforherligelse, uhæmmet namedropping og floskler i familie med hinanden,



Men Jørgen er finkultur, og Jørn er lavkultur. I min verden har de begge en berettigelse som ringhjørne-repræsentanter for det, som tidens feminister kalder toksisk maskulinitet.



Når Jønke ikke bliver taget alvorligt af kultureliten, er det fordi han ikke æstetiserer sit sprog. Han skriver ikke i scener, han skriver ikke mellem linjerne. Jønke skider i sagens natur højt og flot på alle regler, også de litterære.



Jønke har sin egen stemme, og hans vilde røverhistorier spejler en både fascinerende og frastødende selvforståelse. Jeg vil kaste mig over hans andre bøger.