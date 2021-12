Børn får tis i hovedet

Velkommen til den 20. anmeldelse (i ordets bredest mulige forstand) af ’Kometernes jul’ – videnskabsføljetonen, der er gået hen og blevet så tilpas woke og miljøbevidst, at den kunne få selv Greta Thunberg til at smile. Altså, hvis hun forstod dansk.

Faste læsere sidder muligvis med det indtryk, at jeg af samme grund ikke bryder mig synderligt om årets julekalender. Det passer dog ingenlunde. Der er fin med underholdning, elskelige karakterer og modige manuskriptforfattere. Det er måske bare som om potentialet har været lidt … uforløst. Det bliver der lavet om på i dag.

Det begynder godt nok en smule sløvt: Johannes undskylder overfor Mie, at han fik et kys på kinden af en anden pige. Det pjat skal han stoppe med. Men herefter skal jeg da lige love for, at 20. afsnit får maks. gas på alle kedler.

Anna og ungerne er spærret inde i rummet med magilium bag Viggos kontor, og Anna regner ud, at ilten snart er brugt op. Altså, de er ved at dø. Hallo, så er der altså fjernsyn for dig, nej, for os alle sammen. Imens kommer politiet endnu engang på besøg hjemme hos Elias’ og Mies mor – og Forsker-Mette kalder Panda-Sørens afdøde kones julepynt for ’klamt’ og ’befængt med muselort’.

Man begynder så småt at forstå, hvorfor ’Kometernes jul’ er dømt uegnet for børn under syv år. Og hvis man ikke gør, så kommer man til det i sidste halvdel af aftenens episode. Hold fast:

Først skal Elias tisse. Det foregår i en drikkedunk, med lyd på. De andre vender sig ikke engang om imens, men det er jo også TV 2. Derefter sprænger Anna døren til rummet åben og – bang! Eksplosion! Kurt Ravn bliver slået bevidstløs! Og drikkedunken går i stykker – og børnene får tis i hovedet! Ja, sgu! Så er det fandeme jul!

Kurt Ravn kommer til sig selv, og får både kaldt sin assistent Tom for ’idiot’ og børnene for ’lorteunger’ – inden Tom slår Anna (Søs Egelinds bly, kønne datter!) ned med en flaske (ja, en flaske!) og krænger et par sorte seriemorderhandsker på. Ser du med, Pyrus!?

Ja, jeg ved ikke med jer, men nu er det jo også mig, der er anmelder, og lige pludselig savner jeg altså hverken nisser eller risengrød. Jeg mener … der er børn, der får tis i hovedet! Hvad mere kan man forlange af en julekalender?