Boganmeldelse: Sofies far er morder

'Bogen, eller hvad det er, jeg sidder og taster på, skal ud. Ikke for litteraturen eller boghyldernes skyld. Men for børn, der bor i sorte huller. Måske den kan få dem til at føle sig bare lidt mindre alene. Bare en millimeter.'

Sådan står der på tredjesidste side af Sophie Gevinds autofiktive debut 'Små sorte bogstaver'. Det er en udfordring at skulle anmelde en roman, der afslutter med den disclaimer. Projektet er prisværdigt, men det er immervæk stadig skønlitteratur, så derfor må den anmeldes på den præmis.

'Små sorte bogstaver' er historien om Sofie, der vokser op med en psykotisk - senere morddømt - far og en sart, selvoptaget mor, der laver en 'Maude' og isolerer sig i soveværelset i stedet for at tage sig af sine børn.

Sofie er opvokset i velhaverreservaterne Nordsjælland og Østerbro. Udadtil ser hendes barndom velfungerende ud med sejlture og ridetimer, men de fraskilte forældre, som udelukkende bliver omtalt som 'Frank' og 'Tina', omsorgssvigter deres to børn. Frank er alkoholiker, og da han efter en tørlagt periode igen slår sig på flasken, afbryder 16-årige Sofie kontakten med ham.

Romanen følger Sofie de efterfølgende ti år, hvor faderens mange e-mails bliver tiltagende mere tryglende og truende. Frank udvikler sig til seriekriminel; han begår svindel, går amok med en økse, brænder et hus ned. Og til sidst ender det med et tragisk mord på hans forhenværende læge.

Autofiktionens røgslør

Bemærk, at romanen er autofiktion, og selvom det ikke fremgår af bogens bagside, har forfatteren i et interview fortalt, at hendes egen far begik mord, og der skal kun en enkelt google-søgning til at finde ud af, hvilken mordsag bogen handler om.

Dog har forfatteren valgt at kalde sin hovedperson Sofie med f - i stedet for med ph. En ofte anvendt legen kispus i autofiktionen. Der er flere problematikker ved den genre, men lige i dette tilfælde, hvor de andre involverede kunne have oplevet forløbet anderledes, giver det mening at anvende autofiktionens røgslør.

Som roman lader den noget tilbage at ønske. Sprogligt falder den for ofte tilbage på klichéer, overflødige bogstavrim ('Tomme tømmermænd og flade følelser') og bedaget sprogbrug ('Folk rejser over land og vand for at sidde hjemme ved lang- og kakkelborde').

Men som vidnesbyrd giver romanen et skræmmende, men sært vedkommende indblik i et ualmindeligt destruktivt familieliv. Det har uden tvivl krævet et kæmpe mod at udgive et stykke true crime skrevet fra den allermest udsatte position. Som datter af en morder.