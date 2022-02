'Borgen' er ikke set bedre

Nu har jeg aldrig været specielt begejstret for dette politiske speltbolle-drama om en radikal-lignende politiker, der udgør det gode menneske mod det onde system.

Men det her er den bedste ’Borgen’, jeg har set. Og Mette bliver ikke glad, tænker jeg.

I ’Borgen – riget, magten og æren’, sæson 4, er den kvindelige formand for ’Arbejderpartiet’ landets leder. Hun er rethaverisk. Og optaget af at sælge sig selv med salvelsesfulde selfies på de sociale medier.

Hvor i alverden kommer det fra, tænker jeg.

Det begynder med et gigantisk oliefund i Grønland. I alle otte afsnit i den nye sæson drejer fortællingen sig om dette hængsel. Vi taler kampen om Arktis, klima og en grønlandsk frihedstrang udnyttet af mafiøs russisk oligark-interesse.

Det er en klar og målrettet historie. Med fantastiske billeder af grønlandsk natur.

Hovedpersonen Birgitte Nyborg – der for ti år tilbage opfyldte de kulturradikales og nok også manuskriptforfatter Adam Prices vådeste drøm og blev en politisk korrekt statsminister, hvilket hendes kernefamilie sammen med danskerne indtog iført smoothies og våde øjne – er udenrigsminister.

Birgitte er nu single. Familien er som bekendt ofret. En sidehistorie med den voksne søns dyreaktivisme og eks-mandens nye kones graviditet udgør nu resterne af DR-dramas metode med ’den dobbelte historie’.

Og tak for det. Man er efterhånden fyldt til opkastningsranden af fortællinger i krimier, spændingshistorier og TV-dramaer, hvor hovedpersoner kæmper ydre kampe på baggrund af et dysfunktionelt privatliv. Jeg tænker detektiver med diagnoser. Såvel som de foregående sæsoners Birgitte Nyborg Christensen med en indebrændt ægtefælle, kræft og angstramt datter. Nu har udenrigsminister Nyborg, ifølge hende selv, ’The Time of My Life’. Uden mand, uden sygdom og børn, uden et liv, som man siger.

Og med en storpolitisk djævel af en sag midt på sit skrivebord.

Og så har Nyborg en socialdemokratisk-lignende statsminister med tydelig provins i dialekten. En statsminister med en plan om at ansætte sin ven, Nyborgs gamle fjende Peter Laugesen, med ’instruktionsbeføjelser’ samt plads i regeringens magtfulde koordinationsudvalg. Hvilket Birgitte Nyborg må forhindre.

Hillemænd! En ikke folkevalgt vicestatsminister. Hvor i alverden kommer det så fra, spørger jeg. Og jeg tænker igen: Mette bliver ikke glad.

’Borgen’ er ikke set bedre fra min sofa. Sidse Babett Knudsen er– som hun altid har været – blændende i sin fremstilling af en velmenende politiker, der går fra god til tvivlsom, sund til usund, ærlig til anløben. Endda selv når skuespilleren afkræves elendige replikker som: ’Jeg er også mere klimamæssigt ambitiøs end Signe.’

Endelig hæver vi os over Morten Korch-folketinget. Over at verden og tabloidpressen er ond og ødelægger alle gode hensigter. Den bedste fortælling er som et isbjerg. Langt størstedelen ligger under overfladen. I de tre første sæsoner af ’Borgen’ havde man vendt isbjerget på hovedet. Med turen til Grønland gemmer der sig på ny noget stort under overfladen.

Birgitte Nyborg er ikke længere god. Og hun allerede ude at svømme. Det lover godt.

'Borgen - riget, magten og æren', sæson 4, afsnit 1, serie i otte afsnit, sendes hver søndag kl. 20 eller streames på DR.