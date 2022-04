Brutal narko-roman

På Elises pigeværelse hænger en plakat af Kate Moss, supermodellen, der blev postergirl for 1990’ernes mest sundhedsskadelige kropsideal: Heroin chic. Det udmagrede, slidte narkoman-look bliver Elises eneste mål. Den modelsmukke, klassisk-skolede sangerinde sulter sig, til rygsøjlen træder frem som en perlekæde.

’Heroin chic’ er skrevet af den anmelderroste norske forfatter Maria Kjos Fonn og blev i 2020 omtalt som en af årets vigtigste romaner i Norge.

Vi følger Elise fra anorektisk teenager med et blandingsmisbrug til heroinafhængig voksen. Hun kommer fra et kreativt middelklassehjem i Oslo og bliver anerkendt både for sin sangstemme og sit udseende. Alle spår hende en lysende fremtid. Men så møder hun rockmusikeren Joakim med de sortlakerede negle og den traumatiske barndom.

Poetisk og elegant

Fortællingen begynder hos Anonyme Narkomaner, hvor Elise går i behandling, og hendes liv bliver herfra optrevlet i en række scener, indtil hendes fortid indhenter nutiden i romanens sidste del. Det er elegant komponeret.

Fonn skriver poetisk smukt og til tider endda humoristisk, som når hun beskriver sårene fra kanylerne: ’At jeg selv begyndte at blive hullet, porøs som en Maltesers-chokolade (…)’

Der er noget både mytisk og sensationelt over heroinmisbrug. Og der bliver da også refereret til kulturelle fænomener som The Velvet Underground, William S. Burroughs og rockmusikeren Pete Doherty, der dannede par med netop Kate Moss i 00'erne. Elise spejler sig i disse ikoniske narkomaner; ikke i misbrugerne nede på torvet.

Stærkest er romanen, når den nøgternt afdækker misbrugets altødelæggende konsekvenser. Svagest er den i sine mere patosfyldte og klichéprægede passager som f.eks ’(…) da han tænder lighteren for mig, så er flammen imellem os tændt igen.' Ak!

Først og fremmest er ’Heroin chic’ dog en brutal, men også betagende roman om ønsket om den totale opløsning.