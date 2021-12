Damerne danser på Dyrbys grav

Selv ugens gæst syntes, det var for meget, da værten blev ved at takke og rose hende for at stå frem i MeToo-dokumentaren på Discovery.



Normalt fedter 'Ugens Gæst'-værten Pia Røn ikke for nogen, men vikaren Gitte Hansen holdt sig ikke tilbage. Og dét på en måde, hvor gæsten, TV 2's Janni Pedersen, satte en stilethæl i døren.



Inden for fem minutter havde Gitte takket Janni tre gange for 'at være så fucking sej at stå her i dag'.



- Må du gerne sige det? Du skal jo være tilstræbt objektiv journalist, og nu står du og siger tak til mig. Plejer du at gøre det ..? lød det fra Janni Pedersen, der lod til at være bekendt med DR's etiske regelsæt og almindelig god presseskik. Altså, at et medie er opmærksom på, at 'oplysninger, som kan være skadelige eller krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad ...'

Dyrbys lem delt på DR

Principper, der kækt blev tilsidesat i 'Ugens gæst', især når snakken faldt på Michael Dyrby.



Som Gitte Hansen friskt formulerede det, var han jo 'chef der på TV 2 for nogle år siden, hvor han begyndte at sende billeder af sin pik ud til kvinder'.



- Og snart så lå de rundt omkring på mange mobiltelefoner, også her i huset. Jeg havde kolleger, der ligesom gik rundt med de billeder af Dyrbys erigerede lem, fortalte den åbenmundede vært. Dog uden at sætte navn på dickpic-delerne.



Hævnporno er som bekendt ulovligt, og lige i det her tilfælde var det faktisk Michael Dyrby, der endte som offer, fordi en tidligere elskerinde delte billeder af ham, men den fik P1-værten Gitte Hansen altså helt galt i halsen.



Janni Pedersen kendte ellers godt historien, for det var hende, der gik til TV 2 med det omdiskuterede pikportræt, fik hun fortalt. Hvilket kostede Dyrby chefstolen.

Gitte Hansen var vært på 'Ugens gæst', hvor hun havde Janni Pedersen i studiet. Foto: DR

Janni var altså part i sagen og kunne kun mumle, mens Gitte fejlagtigt fik sagt, at billederne endte hos en kvinde i Køge. Selvom det faktisk var dér, de startede, hvis man skal tro tidligere artikler om sagen Ret bør være ret, bare ikke på DR, hvor man åbenbart spreder fake news og deler intime billeder uden samtykke. Godt det skete før den nye hævnpornopakke med mulighed for to års fængsel.Jeg har på en personlig note hørt om flere kendte DR-profiler, der har delt Dyrbys dillermand, men ligesom med MeToo-revolutionen synes jeg, at det mere handler om at gøre op med en kultur end om at navngive kendte mediepersoner m/k.- Vi skal passe på med at tale mere om de billeder, advarede Janni Pedersen.Det var i det hele taget den erfarne TV 2-vært, der under sit DR-besøg holdt styr på de potentielle injuriesager. Der blev også refereret til den tidligere TV 2-praktikant Louise Degn.- Hvad var det, der skete med hende og Dorph og Gaardbo, spurgte Gitte Hansen.- Jeg kan jo ikke sige, hvem den anden redaktør er, men du kan ikke slutte dig til, at det er Gaardbo, doserede gæsten. Og forklarede, at Jes Dorph kun blev nævnt i MeToo-dokumentaren, fordi han selv stod frem i Politiken.Den timelange samtale mellem DR og TV 2 kørte på kanten af æreskrænkelser til højre og venstre. Det er uklart, om Dyrby fik mulighed for replik, ligesom det står hen i det uvisse, om Gitte Hansen havde brugt bare to minutter på at tjekke kilder og egne forudindtagelser.Det håber jeg, for emnet er jo uhyre vigtigt. Mediemænds magtmisbrug, mediekvinder som ikke får sagt fra. Hvordan kvinderne slutshamede hinanden.Her græd Janni lidt, mens Gitte sørgede for et par trøstende ord. De to damer var rørende enige om, at kvinder ikke har ansvaret for at sige nej, men alligevel lød et råd til lytteren Erik og hans teenagedatter, at han skulle lære hende at sige nej.Konklusion: Nu må fædrene lære døtrene det, som deres mødre ikke formåede.Jeg har selv voksne døtre, så det støtter jeg bestemt op om.Det var derimod direkte smagløst at afslutte dette mærkværdige mikrofonholder-interview med en sejrsdans til tonerne af George Michaels 'Freedom'.Det var, som om de dansede på Dyrbys grav. Selvom han jo nok bare tager et par fridage. Dermed blev det også en prekær pendant til den såkaldt sexistiske jubilæumsvideo fra TV 2, som også vækker stor forargelse i de her dage.Jeg har stadig til gode at finde ud af, om de kendte TV 2-kvinder er blevet tvunget til at dulle sig op og danse sexy. For det ser altså ud, som om de helt frivilligt morer sig.Uanset hvad, så er det eksempler på, hvor svært det er at navigere i MeToo-debatten. Fordi spillets regler ændrer sig, alt efter hvem der har mikrofonen.