De danske værdier har tabt

Velkommen til femtende del af Ekstra Bladets nonstop-gennemgang af årets julekalender på TV 2.

Som bekendt render vi hver dag aftenens afsnit af ’Kometernes jul’ igennem, så du har tid til voksenrelateret julestress, men stadig forstår, hvad der rør sig i dine børns verden.

Hvis de virker lidt triste i morgen, så er der en god grund til det.

Noor og Elias vil bryde ind på FlyCorp for at stjæle alderskalibratoren. Bolette-Henriette foreslår, at de i stedet får Panda-Søren til at søge et job som forsker der, så ham tager de hjem og besøger. Panda-Søren går i første omgang nødtvunget med på idéen og krænger en lyseblå skjorte ud over sin sweater.

Den lyseblå skjorte går i stykker, men hey, TV 2 har vist et par i overskud.

Har det for godt

Bolette-Henriette beder Panda-Søren tage sweateren af. Han går i spåner. Det viser sig, at sweateren er en gave fra hans afdøde kone. Fint træk af manuskriptforfatteren, hvis man lige vil sikre sig, at corona og gråvejr ikke har gjort seerne deprimerede nok i forvejen. Glædelig jul, unger.

Til sidst gider Panda-Søren slet ikke søge jobbet og bekræfter min mistanke om, at den danske lærerstand generelt har det for godt. Måske er der også hjemmeundervisning på Astro Camp’en i denne uge?

På Planet 9 fortsætter den glade stemning. Viggo kræver mere magilium, hvis ikke de strandede skal dø i rummet. Forsker-Mette savner sin søn, der nu er blevet en voksen mand. Hun savner også at cykle i regnvejr og skrive vrede læserbreve. Det første må hun selv ligge og rode med, men det sidste … please, lad være med det. Ikke til Ekstra Bladet, i hvert fald. Der er kommet nok, siden jeg opgav at se afsnittet fra 6. december færdigt.

Glor ned i gulvet

Bolette-Henriette besøger endnu engang Panda-Søren. Han bor i et brunt hjem med tunge gardiner, tætpakkede reoler, kakkelbord og et stereoanlæg fra begyndelsen af 80’erne. Hun forsøger at overbevise ham om, at han skal møde en ny dame, men han sidder bare og kigger ned i gulvet.

Ja, vi er kun en århusiansk accent fra, at det her er en Nils Malmros-film, men der er altså tale om årets julekalender. I ved, den der skal gøre os alle glade og optimistiske i den mørke tid.

9’seren Tanja er i sorg, fordi hun savner sine venner. Og nu får hun også feber. Viggo opsøger Anna og lokker hende til at komme og arbejde for sig. Han er lige ved at opdage Elias og Noor, der gemmer bag nogle kasser. Men Anna stjæler hans opmærksomhed ved at sige, at hun er begyndt at gå til basketball.

Basketball? Det er i sandhed en dårlig uge for de danske værdier.