De sorte negles kongekøkken

DR’s populære livsstilsprogram Nak & Æd har aldrig kun handlet om jagt og mad.

Det handler lige så meget om mænd og modsætninger, her i et slags far/søn-forhold, der konstant spejler et nysgerrigt favntag med traditioner og eksperimenter og det at være mand.

I mere end ti år har københavnerflaben Nikolaj Kirk, iført dreadlocks, farverige gevandter og fabulerende kogekunst, jovialt hundset rundt med den sindige og gråhærdede jydejæger og naturkender Jørgen Skouboe for at få lejren på plads og byttet over bål.

Begge lige kreative, nørdede og stort set altid lige begejstrede for hinandens ideer.

Det har jægeren i kronprins Frederik tilsyneladende også øjnet, for i aftenens afsnit har han inviteret dem i Gribskov, i ’Kongernes Nordsjælland’, for at nakke en sikahjort.

Guldfisk som te

- Vores hjælper er på vej, siger Kirk og Skouboe. Ingen har før taget så uhøjtideligt imod en kronprins på dansk tv, hvilket smitter af på Frederik, der gerne vil være dus og indgår i jagten på lige vilkår.

Det vil sige lige så jovial, beleven, vidende og naturligt hjemme i den gamle skov som de to værter. Den særlige danske uhøjtidelighed fornægter sig ikke, selv om han på selve jagtmorgenen ankommer i fornem karet trukket af to hvide heste.

At gå på jagt er en alvorlig sag, især når dagens potentielle taberdyr er guldfisk serveret som te, og sikaen før har løbet om hjørner med kokken og jægeren.

Varme i sædet

Jeg kan godt lide at høre hjemme i et land, hvor vores kommende konge ikke er for fin til at gå på jagt med et par småtossede tv-værter. Og i øvrigt selv hive indvolde ud af dyret.

Men selvfølgelig skal Frederik sidde på en stol beklædt med skind, hvortil han kommenterer: ’Det er lige før, der er varme i sædet’.

Ja, for der er altid skruet op for den menneskelige varme i Nak & Æd, denne gang med dug på bordet og stofserviet.

Men derfor kan kronprinsen da godt blive sat til at flambere i portvin og gøre ved.

Jord under neglene

Jeg tror, de fleste nok kan gætte (undskyld, hvis jeg spoiler), at menuen ikke er fisk i te.

Men at det før har været bavian i brun sovs, rotte med rosenkål og spydstegt sneskohare siger en del om den enorme kreativitet.

Som Nikolaj Kirk engang fik sagt i et program, så tager man ikke fejl, når man laver mad, man ender bare et andet sted. Det er nej tak til finthakkede grøntsager. Kirk smider gerne løg, æbler og spidskål i gryden, hele, forstås.

Med jord under neglene, for d’herrer er ikke spor bakterieforskrækkede, og den tilgang til tingene smitter.

Kronprinsens gæsteoptræden er et godt stunt for et stift kongehus, men han virker oprigtig og lige så entusiastisk som værterne.

Jeg fik helt lyst til at se alle sæsoner igen og straks fare ud i skoven og lave mad over bål. Om os seere i virkeligheden når så langt er underordnet.

Nak & Æd er først og fremmest stadig et stærkt inspirerende kongeprogram.