Demokratisk samtale? - De forstår jo ikke hvad jeg siger

Politikere, lobbyister og mediemennesker har nu atter overladt Allinge til de lokale. Vi opsøgte en række ægte bornholmere for at få en holdning til hurlumhejet. Vi skal advare om stærk dialekt.

Folkemødet dyrker med egne ord 'den demokratiske samtale’, som man mener 'mindsker afstanden mellem borger og beslutningstager’.

Det er paroler lige så fyldt med varm luft som ugens hedebølge, og det er da heller ikke endnu muligt at få konkrete tal på, hvor stor (eller lille) den digitale tilslutning var til denne årets særligt corona-sikrede debatfestival.

Blot 8.000 unikke deltagere (herunder hele 294 akkrediterede mediemennesker) mødte fysisk op på klippeøen, hvilket er væsentlig færre end i 2019.

Dengang pralede arrangørerne selv med at præcis 114.000 danskere deltog, hvilket dog viste sig at være noget af en overdrivelse, eftersom man ikke tog højde for de mange gengangere hen over weekenden.

Altså, var et besøgstal på 50.000 til sidste møde mere realistisk, hvorfor ti års-jubilæet 2021 ligner det mindst populære nogensinde, naturligvis grundet corona.

Venstres Bertel Haarder er blandt de politikere, der er taget til Bornholm for at komme i dialog med folket. Foto: Rasmus Flindt

Digitale danskere, er I der?

Et tilskud på intet mindre end 2,9 millioner fra kulturministeriet skulle i følge aftaleteksten ellers sikre ‘et nyt hovedsceneområde med covid19-tiltag og etableringen af en ny digital folkemødeplatform’.

Altså ville man politisk sikre at det debathungrende danske folkefærd kunne sidde hjemme bag skærmen og følge med de i alt 198 debatter.

Hvor mange der trodsede solbadningen og i stedet så med i den digitale skygge, står stadig hen i det uvisse. I følge folkemødets kommunikationschef Pelle Nybirk kommer de tal først i næste uge.

Mens vi venter på succesparametret, har vi spurgt de lokale bornholmere om, hvordan de havde det med folkemødet i år. De hvordan det gik i videoen øverst. Vi skal advare om krasse holdninger og stærk dialekt.

