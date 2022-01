Det bliver ikke meget bedre

Som en af hovedpersonerne siger det i filmens klimaks: ’It had to end’ (’det måtte have en ende’).

For et par år siden forlod vi Ray Donovan og hans dysfunktionelle familie af irsk afstamning fra Bostons sydside. Som er endt i Hollywood for at udføre det beskidte arbejde, om man vil. Men sidste afsnit af sæson syv var en cliffhanger til sæson nr. otte. Hvorpå serien pludselig blev nedlagt.

’Ray Donovan’ har - meget uretfærdigt set i forhold til seriens kvalitet og format - stået uforløst lige siden. Ray var i fuld gang med helt bogstaveligt at grave en grav for sin søsters morder. Såvel som med - ikke overraskende - at forværre forholdet til både sin far og sin datter.

Den rigtige afslutning

Men nu får vi ’Ray Donovan – The Movie’. En tilfredsstillende afvikling af en af de bedste serier i det, man kan kalde ’Sopranos-kategorien’ – eller mere præcist: ’hvorfor-sidder-jeg-her-i-min-sofa-og-holder-så-meget-af-en-fuldstændig-syg-og-dybt-kriminal-familie-kategorien’.

Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås: Man skal have set serien for at være med her. Har man det, udfries man til gengæld endelig.

Hovedkonflikten i ’Ray Donovan’ har siden sæson et, afsnit et, været Ray (Liev Schrieber) mod faderen Mickey (Jon Voight). Vi taler en knude, hvorfra alle røde tråde i ethvert ’fuck-up’ i familien er trukket. Kendis-fixeren Ray Donovan ordner alt. Fjerner liget af en overdosis fra en sportsstjernes hotelværelse, afskrækker en skuespillers stalker og kaldes til undsætning af alt og alle fra politikere over anløbne business-typer til sine egne ofte stærkt udfordrede familiemedlemmer.

Ventetiden værd

Men forholdet til faderen har han aldrig kunnet fikse.

I ’The Movie’ bindes knuden - hvorfra den røde tråd i hele menageriet blev knyttet - op. Regnskabet gøres op. Og man iagttager med fryd Jon Voight bære sin Mickey Donovan-karakter ind som en fremtrædende rolle nok engang. Vi taler en af de ypperst spillede småsvindlere nogensinde frembragt på nogen skærm. Voight har hele vejen igennem serien været fænomenal. I flashbacks får vi lov at forstå, hvor Ray og Mickeys mellemværende kom fra.

Fra begyndelse til ende gøres en serie i det hele taget ikke meget bedre end ’Ray Donovan’. Ikke mindst nu hvor vi har fået en slutning, og vi vender tilbage til Boston og udgangspunktet. Den skal ikke røbes her. Det skal blot fastslås, at det har været værd at vente på.

'Ray Donovan - The Movie' kan ses på Paramount+ fra lørdag den 15. januar.