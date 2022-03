Det er blevet en farce

'Borgen' vil blotlægge dansk politik. Helst som noget grimt, der ødelægger pæne mennesker som hovedpersonen Birgitte Nyborg.

Men seriens hævd på at spejle politik er blevet en anelse farceagtig.

Tag nu den fæle spindoktor Michael Laugesen. Nyborgs møder med ham er hemmelige – sikkert for at give karakteren et ultimativt skær af mørkets fyrste.

Men hvem betaler så spindoktorens løn? Og hvis han er hemmelig, hvorfor mødes ministeren så med ham inde i ministeriet? Det virker skørt. Ligesom en generaldirektør eller en bestyrelsesformand for DR (TV1 i 'Borgen') aldrig vil forlange en politisk redigering af nyhederne.

Man kan selvfølgelig indvende, at det er dramaets ret at ty til den slags usandsynligheder. Men det bliver et dramaturgisk problem, når hele seriens konflikt tydeligvis er det gode menneskes nederlag til det onde system.

Det er dertil særligt forunderligt, at det udvendige plot i denne sæson baserer sig på, at grønlænderne er grådige.

Druk

Grønlænderne er i hvert fald villige til at satse deres enestående natur for udvinding af samt betaling for råstoffer. Og dermed parat til at pantsætte deres sjæl for højeste bud. Mærkeligt når nu Grønland angående udvinding af råstoffer faktisk har vedtaget det stik modsatte.

Unge grønlændere i serien er i øvrigt kun ulykkelige, ryger hash og drikker umådeholdent.

Det er bemærkelsesværdigt i en tid med identitetspolitiske vinde, at ingen siger: 'Arh, burde ’Borgen' ikke holde sig for god til at fremstille grønlænderne som stereotype vilde, der bare kan bøjes med en femøre og tilføres noget ildvand?’

Også denne fiktion har Adam Price naturligvis ret til at opstille. Men når man i tilgift lader sin Mette Frederiksen-lignende statsminister kræve 50 procent dansk andel af profitten i en henkastet bemærkning på et møde i Sikkerhedsudvalget, har vi lov til at le højt ad dramaet. Så er det blevet en farce.

Cliffhanger?

Apropos identitetspolitiske vinde og særligt sexisme: Er krænkelses-kleresiet på de sociale medier helt ok med, at Birgitte og hendes statsminister Signe er rene magt-bitches, der fører sig frem under hashtagget #thefutureisfemale? Er det ikke også en smule stereotypt?

Nå, men cliffhangeren her i afsnit syv var så, at Birgitte Nyborgs partifælle, Jon, erklærede, at han vil stille op mod hende i et kampvalg (tilsat dramatisk underlægningsmusik). Vi kan næsten ikke vente, som man siger, når man ikke mener det.