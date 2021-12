Det er en fuser!

En meteor er på vej til at udslette jorden, vi griner af det. Man fjoller med det i medierne. Undersøgelser viser, at 23 procent slet ikke tror på det, og præsidenten tager først truslen alvorligt, da det kan spinnes til egen fordel.



Det lyder jo nærmest som en parafrase over klimatruslen, og vurderet på indpakningen ligner det bestemt en komet af en komedie, som Netflix i dag har oploadet som årets juleadspredelse.



Glæder store filmfans sig måske ikke som som små børn sådan en julemorgen, når superstjerner a'la Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett og sågar popfænomenet Ariana Grande træder op på slap line?



Stiv sortsynet slapstick

Det skulle man tro, men 'Don't Look Up' har faktisk allerede været vist i en række mindre biografer her til lands uden, at det har vakt synderlig opstandelse. Nok fordi, den sortsynede slapstick simpelthen får ens forventningsfulde smil til at stivne anstrengt i de samfulde to og en halv time, filmen varer.



Selv Jennifer Lawrence fryser fast i rollen som astronom, der opdager truslen fra det ydre rum. Samme grimasse hele vejen, mens DiCaprio i rollen som Xanax-afhængig professor mest slår fast, at hans funny bones trods alt ikke er den sædvanlige Oscar værdig.



Jeg har i et interview med Meryl Streep læst, at hun efter corona-nedlukningerne helt havde glemt, hvordan man spiller skuespil. Det tør siges.

Hysterisk overdrivelse

Hun skal foregøgle en slags kvindelig Trump, selvoptaget og verdensfjern.



Det ender i nærmest hysterisk overdrivelse, som man i øvrigt kender det fra komikeren Jonah Hill, der her gestalter 'chief of staff, boy with the dragon tattoo', som han selv siger det indledningsvist. Altså, præsidentens spindoktor i usjovt og overflødigt overspil.



Kun den altid driftsikre Cate Blanchett fik mig til at klukke lidt som hyperoverfladisk tv-vært med mental nærværs-angst og replikker såsom 'we keep the bad news light'.

Foto: Niko Tavernise, Netflix



En parodi på parodien

Det er instruktøren Adam McKay, mest kendt for den fænomenale finanskrise-komedie 'The Big Short', der selv har været med til at skrive de desværre pauvre oneliners.



Som i sagens natur bliver fluffet op med vilde nærbilleder fra hele universet. Og et nærmest parodisk højt klippetempo, som man også så det i 'The Big Short'.



Og så selvfølgelig en superfølsom techgigant med fistelstemme, som ikke kan forstå, at det er ham, der er verdens undergang. Han ser kometen som 'rigdom fra himlen', altså mineraler til vores mobilbatterier og en ny guldalder for menneskeracen.



Jordens bærme

Dén satiriske pointe om vor tids store selvbedrag er vigtig og relevant, men den bliver gentaget og gentaget som endnu et belærende twitter-opslag om klodens kriser.



Vi har forstået miseren, vi ved godt, at mediestjerner, techtyper, tossepræsidenter og ikke mindst deres spindoktorer er jordens bærme.



Men det er på en måde for let, for forudsigeligt og for ufarligt at gøre grin med netop dem. Som jo også til hverdag gør os i tvivl om, hvorvidt vi skal grine eller græde.



Hyldest til de hårdtarbejdende hvide

Helt ulideligt bliver det, når Ariana Grande skal optræde live midt i det hele. Så bliver årets filmiske julegave-idé selv en parodi på det, den ønsker at gøre grin med. Superstjerne-lineuppet er vel nærmest en metajoke i sig selv.



Faktisk grinede jeg kun for alvor én eneste gang.



Det var, da Ron Perlman, perfekt castet som politisk ukorrekt rumskibskommandør hylder alle de 'hårdtarbejdende hvide'. Og også lige sender en lille anti-woke hilsen til klodens indians og gays, på sin vej op for at sprænge det truende meteor i stumper og stykker.



Jeg troede ikke længere, man måtte sige den slags i Hollywood. Lidt håb er der altså i denne parodi på en syg verden.