Om der virkelig er nogen, der tror på, at man kan finde kærligheden – eller noget, der ligner – gennem at deltage i et datingprogram, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men der er i hvert fald masser, der gerne vil lade som om. Eller som bare gerne vil i tv.

Seneste skud på stammen er 'Prince Charming', som er endnu et internationalt koncept overført til dansk. Så slipper man for at finde på noget selv.

Der er grundlæggende tale om en variation af 'The Bachelor' – der i øvrigt også snart kan ses herhjemme på TV 2 Play – bare med den krølle, at alle de deltagende er homoseksuelle mænd.

Konceptet er, at en person – den såkaldte 'Prince Charming' – indlogeres med 12 andre deltagere på en herregård, hvor de fester lidt, og så skal to af de 12 ellers smides på porten, indtil der til sidst kun er en bejler tilbage, som så skal danne par med Prince Charming alias den 33-årige norske skolelærer Jonas.

Det er nogenlunde lige så kedeligt at se på, som det lyder.

34-årige Jonas Løvik er 'hovedperson' i 'Prince Charming', der er et datingprogram for homoseksuelle.

Et twist

Om der kommer flere udfordringer ind over i de kommende udsendelser, skal jeg ikke kunne sige, men det håber jeg da. Ellers er der virkelig lang vej til mål. Selv om der selvfølgelig er det twist på sagen, at de konkurrerende bejlere jo her også kan indlede affærer på kryds og tværs.

Programmet har den erklærede hensigt at vise, at homoseksuelle er lige så forskellige som alle andre. Allerede her knækker filmen, for det er der vel ikke mange, der er i tvivl om? Hvorefter udsendelsen så ellers søsætter den ene kliché efter den anden – eksempelvis brusebads-scener i blødt lys.

Man kan selvfølgelig godt sidde og more sig lidt over sproglige svipsere som 'nød lærer nøgen kvinde at strikke', som selv Amalie ville være stolt af, men ellers har deltagerne ikke meget at byde ind med ud over overfladesvømningens nemme kunst.

Det er simpelthen dårligt tv, der ikke engang gider prøve på at være underholdende.