Får mor pik i helvede?

Man kan ikke styre sine tanker.



Det indrømmede verdens mest downloadede komiker som det allerførste, da han lørdag aften trådte ind i et fyldt Royal Arena for at affyre grænsesøgende vittigheder.



800 kroner for at være i selskab med Ricky Gervais i en times tid er i sig selv en joke. En lille trøst er det, at den spydige brite ikke bruger millionerne på ligegyldigt lir og løjerlige outfits. En mand med en morsom sag, og en t-shirt, der matcher den sorte humor. That's it!



Og så et indledende løfte om, at han fra...nu af...ville være woke.



Må man kalde en bøsse for not-gay?

Det var selvfølgelig ikke alene løgn, men også et lidt dovent udspil, for det er som om, samtlige komikere har erklæret krig mod identitetspolitikken. Det er som om, de sjove er sygeligt optaget af alle de ikke-sjove, altså de politisk korrekte.



Da Dave Chappelle og Chris Rock for et år siden besøgte samme arena var det også med den agenda. Ricky Gervais kalder så sit show for 'Armageddon', fordi angsten for alt og hensynet til alle nu er på så dumt et niveau, at vi fortjener at gå under.

Man kan ikke andet end give Gervais ret og grine med, når han folder sin skarpe logik ud. Eksempler: Hvorfor kan man blive sagsøgt for at kalde en bøsse for bøsse, men ikke for at kalde en bøsse 'not-gay'?



To minutters luft-onani

Han sendte også en hilsen til de danske vikingers voldtægter i komikerens hjemland. Hele salen klappede.



- Yeah. Clap, clap. We just love to rape!



Ricky Gervais har altid publikum i sin hule hånd. Også, når han leger, at han er en lille dreng, der med den ene arm i vejret, spiller pik på en pædofil. Det fortsatte i flere minutter. Jeg måtte tørre øjnene, da Ricky skiftede arm.

Fra indfald til udfald mod de sædvanlige. Han kaldte queers for 'straigt men who wants attention', og gjorde som så mange gange før grin med dværge og handicappede børn. Og nu også narkomaner på heroin og afrikanske babyer født med AIDS. Der var bogstaveligt talt højt til loftet



Normal eller handicappet?

Ricky Gervais kan slippe af sted med det hele, fordi hans materiale altid er en refleksion over komikkens umulige grænsesætning. Fiktive tanker er netop ikke virkelighed. Pointen er, at vi aldrig må blive bange for at grine. Humor er at udvide grænserne.



Ricky Gervais er stadion-standup med karakter af foredrag. Ricky rabler og og analyserer vittighederne undervejs. Det er meget Gervais'k at spekulere over, hvorvidt hans afdøde mor mon får pik i helvede. Mens han er midt i en tematisk talk om, at den slags tanker kan man jo ikke kontrollere.



Et af de største bifald lød, da stjerne-komikeren tumlede med de retoriske spørgsmål: 'Hvad er lettest? At få en handicappet skuespiller til at spille normal, eller en normal skuespiller til at spille handicappet...?



Hvorfor ikke bruge n-ordet?

Den populære komiker toppede sin politisk ukorrekte tematik med lidt såkaldt kulturel appropriation. For hvorfor er det kun de sorte, som må bruge n-ordet? Det er jo opfundet af de hvide.



Jeg synes, Ricky Gervais er sjovest, når han dykker helt ned i tilværelsens bizarre detaljer. Og trækker dem ud til det næsten ulidelige.



Netop fordi, virkeligheden for længst har overhalet komikken. Verden er absurd. Det er ikke kun woke-bevægelsens skyld. De er bare så lette at skyde på, og måske skal komikerne snart finde nye ofre.



Hvis tankerne ellers vil nye steder hen.